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同名小說翻拍 「內景唐人街」用幽默翻轉美國刻板印象下的亞裔

中央社／台北26日電
「內景唐人街」劇照。（美聯社）
「內景唐人街」劇照。（美聯社）

台裔美籍作家游朝凱榮獲美國國家圖書獎小說「內景唐人街」，被改編成同名喜劇影集登上串流平台。游朝凱親自擔任編劇，用幽默翻轉美國刻板印象下的亞裔族群樣貌與探索身分認同。

游朝凱是台灣美籍移民第二代，在成為全職作家、編劇前是一名律師，發表過「三流超級英雄」、「時光機器與消失的父親」、「內景唐人街」、「時光機修復師的生存對策」等多部小說；同時曾以HBO影集「西方極樂園」2度提名美國編劇工會獎。

其中，讓他在2020年獲得美國出版界最高榮譽、美國國家圖書獎最佳小說的「內景唐人街」（Interior Chinatown）被改編成Disney+同名影集，由「雷神索爾3」鬼才導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）執導，網羅「尚氣與十環傳奇」錢信伊（Ronny Chieng）、「神盾局特工」汪可盈（Chloe Bennet）、喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）等好萊塢知名亞裔卡司。

全劇描述在唐人街餐廳擔任服務生的華裔移民二代威利斯，父親是武術師父、哥哥是武打明星，但他自認就是個平凡亞裔男，人生就像他常充當的警匪劇背景臨演，卻仍胸懷主角夢。有天，當威利斯無意間目睹一起犯罪事件後，被捲入唐人街的犯罪網絡，逐漸揭開家族隱藏的秘密，感受成為焦點的意義。

在接受外媒訪問時，游朝凱曾分享他在參與「西方世界」製作時，片場裡有很多NPC（非玩家角色）角色，大多時間不會有人執行他們的支線任務，在塵土飛揚的世界裡默默等待著，讓他不禁思考著，這些人的生活又是什麼模樣，某種程度聯想到亞裔美國人面臨的身分困境與掙扎。

「為什麼亞裔在美國只能有單一的樣貌？」父母都來自台灣的游朝凱，即便已步入中年、成為人父，和老婆共同養育孩子，但在美國社會裡，他仍時不時會有一種處在邊緣的感覺，「不是位於事情的中心，而是有種看著中心的感覺，在一旁看著故事發展，想像自己是不是會成為故事的一部分。」

游朝凱雖然透過作品直戳美國主流社會對於亞洲人的刻板印象，但他也藉此自嘲，亞洲人只活在自己的小圈圈，把自己活在某個框架，「但沒有任何一個角色能定義一個完整的人」，這是「內景唐人街」的核心觀點，並期許這個世界不是因為他是亞洲人或某種身分而看到他，是因為「他」才看到他。

「內景唐人街」全劇共10集，已於Disney＋上線。

「內景唐人街」劇照。（美聯社）
「內景唐人街」劇照。（美聯社）
「內景唐人街」劇照。（美聯社）
「內景唐人街」劇照。（美聯社）

亞裔 移民 Disney

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