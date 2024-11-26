「決戰38度線」男星施暴官司和解 前女友撤銷訴訟

強納森梅傑斯遭前女友提告施暴，目前傳出雙方已經達成和解。（路透資料照片）

近年因演出「決戰38度線」(Devotion)、「金牌拳手3」(Creed III)等電影而嶄露頭角的男星強納森梅傑斯(Jonathan Majors)，3月遭前女友賈巴里(Grace Jabbari)提告，指控梅傑斯對她施暴，包括襲擊、毆打、誹謗及造成其情感痛苦；據美聯社報導，目前雙方已經達成和解，賈巴里撤銷針對梅傑斯的襲擊和誹謗訴訟。

根據曼哈頓 聯邦法院近日的一份共同文件，梅傑斯和賈巴里的律師同意無條件撤銷(dismissal with prejudice)該案件。

賈巴里的律師近日表示，該訴訟已經「順利地和解」，但拒絕詳細說明。

律師布里特妮·漢德森(Brittany Henderson)在聲明中表示：「賈巴里在這一極為漫長且艱難的過程中展現極大的勇氣。我們希望她最終能翻過這一篇章，昂首向前邁進。」

先前梅傑斯因與賈巴里在曼哈頓的一次爭執而被判襲擊輕罪和騷擾，賈巴里在梅傑斯被定罪後數月再提起訴訟。

兩人在一輛車內的後座起爭執，一路吵到街上，賈巴里稱梅傑斯用手打她的頭，將她的手臂扭到背後，並且擠壓她的中指，導致骨折。

梅傑斯聲稱賈巴里因吃醋而勃然大怒，表示賈巴里才是挑釁者，他只是試圖拿回自己的手機，並安全離開。

梅傑斯最終免受牢獄之災，但法官4月判定他需要完成一年的諮詢。

梅傑斯被判有罪後立即遭漫威 (Marvel Studios)開除，他原先在漫威宇宙飾演「征服者康」(Kang the Conqueror)，是漫威宇宙接下來幾年設想的主要反派角色。

上個月梅傑斯擱置已久的電影「Magazine Dreams」在電影院 上映，這部電影去年12月底在他被定罪後遭發行商撤回。

本月稍早梅傑斯和演員梅根古德(Meagan Good)在洛杉磯Ebony Power 100 Gala宣布訂婚。