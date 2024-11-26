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泰勒絲情定球星故事太精采 被搬上銀幕「演給大家看」

編譯徐薏茹／綜合報導
「聚光燈下的聖誕」與泰勒斯和凱爾西的故事頗為相似。（取材自豆瓣電影）
「聚光燈下的聖誕」與泰勒斯和凱爾西的故事頗為相似。（取材自豆瓣電影）

Swifties（泰勒絲粉絲）應該不難發現，最近新推出的兩部聖誕電視電影，很顯然是以流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)與NFL堪薩斯城酋長隊球星凱爾西(Travis Kelce)的戀愛故事為原型。

泰勒絲（左）與球星凱爾西的愛情故事被搬上銀幕。（路透資料照片）
泰勒絲（左）與球星凱爾西的愛情故事被搬上銀幕。（路透資料照片）

「聚光燈下的聖誕」(Christmas in the Spotlight，暫譯)日前在Lifetime首播，潔西卡洛德(Jessica Lord)在片中飾演流行音樂巨星，萊思瓦施勒格(Laith Wallschleger)飾演美式足球明星，兩人相識相戀，與泰勒斯和凱爾西的故事頗為相似。

泰勒絲狂粉艾琳·川·多諾霍(Eirene Tran Donohue)把握編寫劇本的機會，她說：「這顯然是以泰勒斯和凱爾西為靈感，但我不認識他們，我不知道幕後發生的故事，我只知道有被報導的事。」

這對超知名情侶對彼此成就的互相支持激發多諾霍的靈感，尤其是凱爾西在聚光燈焦點下與巨星約會的從容表現，「我很愛他為她慶祝的方式」。

多諾霍想要讓粉絲們知道，她創作劇本時有將Swifties放在心上。

「片中有很多彩蛋，我盡可能多放入這些彩蛋。」指出內容藏了一些小細節，Swifties能夠發現。

接著11月30日Hallmark頻道將播出「假期達陣：堪薩斯酋長愛情故事」(Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story)，不過這部電影主要以家庭的傳統和緊密關係為故事核心，例如一起為一支運動隊伍加油。Hallmark的總部也位於堪薩斯城，因此不難猜到電影會以堪薩斯酋長為重點。

「假期達陣：堪薩斯酋長愛情故事」故事由茱莉·夏曼·沃爾夫(Julie Sherman Wolfe)編寫，講一名酋長隊的新員工(泰勒海因斯Tyler Hynes飾演)和一個家裡幾代以來都支持酋長隊的女性(沆特·金恩Hunter King飾演)相遇，接著擦出愛情火花的故事。

泰勒絲 足球 NFL

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