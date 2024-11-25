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川普當選 名嘴艾倫傳賣豪宅 偕妻赴英不再回美

編譯廖振堯／綜合報導
艾倫狄珍妮絲(右)被爆已與妻子波蒂亞德羅西賣掉加州房產，更傳出他們將搬到英國，計畫永不返美。（路透資料照片）
艾倫狄珍妮絲(右)被爆已與妻子波蒂亞德羅西賣掉加州房產，更傳出他們將搬到英國，計畫永不返美。（路透資料照片）

多家媒體報導，知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres)淡出螢光幕後已與妻子波蒂亞德羅西(Portia de Rossi)賣掉加州房產，最近更有知情人士透露狄珍妮絲因川普當選而搬到英國，計畫永不返美。

狄珍妮絲2019年買下位於洛杉磯以北約90分鐘車程的蒙特斯托(Montecito)豪宅，這是她與德羅西的主要住所，福斯新聞(Fox News)確認已於8月售出，而她在南加州尚有其他房產。

就在上周，人們看到狄珍妮絲和德羅西(Portia de Rossi)出沒在「The Farmer's Dog」酒吧，這是英國知名電視節目主持人克拉克森(Jeremy Clarkson)在科茲窩(Cotswolds)開的酒吧。一位消息人士告訴「眾生相」，狄珍妮絲已搬到英國鄉村，「十月初，艾倫在英國找房子，最終找到了一棟她喜歡的房子，並很快就買下了它…她們與麗莎霍根(Lisa Hogan，克拉克森的搭檔)、詹姆斯布朗特(James Blunt，歌手)一同玩樂。」

科茲窩是英國名人置產鄉村莊園的熱門地點，如貝克漢(The Beckhams)一家、凱特摩絲(Kate Moss)、伊莉莎白赫利(Elizabeth Hurley)、前英相前首相卡麥隆(David Cameron)。

狄珍妮絲出名地愛炒房，雜誌「眾生相」(People)先前報導稱，光是在蒙特斯托，她就在今年5月以3200萬元賣出了一套修整後的房屋、2022年4月以1500萬元賣出另一套持有不到一年的房產。在當地媒體The Riv 2023年刊中，她分享稱自己已買賣50多棟房屋，包括2011年以1200萬元買下布萊德彼特(Brad Pitt)曾住過的馬里布(Malibu)住宅。「我其實不常旅行。所以買賣房子就像是我的旅行方式，隨著房屋轉手，雖然我還是住在同個區域，但風景卻截然不同，像從一個新地方、新角度來看生活。」

加州 凱特 布萊德彼特

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