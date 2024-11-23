「壞蛋聯盟」再次被迫出山 續集首迎惡女聯盟

「壞蛋聯盟2」最新預告曝光。（圖／UIP提供）

夢工廠賣座動畫續集「壞蛋聯盟2」（The Bad Guys 2）日前曝光首支預告，這群曾經的犯罪團體、試圖成為「好人」的他們，再次被迫出山，這一次將參與由全女性小隊領導的「最後一次任務」。

該片改編自作家艾倫布雷比（Aaron Blabey）著作的美國學樂教育暢銷童書系列，原班人馬將回歸為動物團夥配音，包括金獎得主山姆洛克威爾（Sam Rockwell）再度獻聲智慧首腦狼先生、馬克馬隆（Marc Maron）獻聲開鎖高手蛇先生、克雷格羅賓森（Craig Robinson）獻聲偽裝大師鯊魚先生、安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）獻聲瘋狂暴躁的「肌肉男」食人魚先生，以及綽號「萬絲通」的天才駭客 狼蛛小姐也再度由金球影后奧卡菲娜（Awkwafina）配音。