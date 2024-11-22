「魔法壞女巫」熱映 導演朱浩偉：父母在灣區的餐館是夢想起源地

電影「魔法壞女巫」導演朱浩偉。（美聯社）

改編自經典百老匯音樂劇的電影「魔法壞女巫」（Wicked）在美國掀起話題。出生加州的台裔導演朱浩偉（Jon M. Chu）回憶，父親經營的餐館是夢想起源地；20多年前觀看音樂劇便深深著迷，執導電影版就像命中注定。

「魔法壞女巫」卡司陣容堅強，囊括英國藝人辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）、奧斯卡影后楊紫瓊、英國演員貝里（Jonathan Bailey）。朱浩偉接受加州「信使新聞」（The Mercury News）訪問談到執導過程，表示選角棘手，曾猶豫讓亞莉安娜飾演金髮女巫。紐約時報（New York Times）21日刊出影評。

許多影迷對1939年上映、改編自童話的經典電影「綠野仙蹤」（The Wizard of Oz）印象深刻；1995年，美國作家馬奎爾（Gregory Maguire）基於「綠野仙蹤」故事背景，重新改寫出「女巫前傳」（Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West），以女巫角度出發探索善與惡的定義，2003年成為百老匯音樂劇的劇目、至今不衰。

辛西婭艾利沃（右）和亞莉安娜在「魔法壞女巫」的精采表演，有望角逐年底金球獎各大獎項。（圖／UIP提供）

改編自音樂劇的電影「魔法壞女巫」今天在全美上映，宣傳期間即話題不斷，包括有觀眾在電影院 情不自禁地跟著片中歌曲一同「合唱」引發爭議，還因此衍生出「大合唱場次」，讓想唱的觀眾自耶誕節起在北美1000家電影院歡唱，滿足不同觀眾需求。

台裔導演朱浩偉出生加州灣區、長時間定居洛杉磯。過去執導「瘋狂亞洲富豪 」（Crazy Rich Asians）在全球創下佳績並引領文化討論。他的父親朱鎮中在灣區經營餐館；他回憶，父母過去會哼唱「綠野仙蹤」歌曲，餐館像是拍片的起源地。

1990年代中後期，數位影片的出現讓朱浩偉對電影製作產生興趣。他說，受益於父母經營餐館，「客人來到餐廳，因為知道我喜歡影片，給了我父親一些器材設備」。

他表示，5個孩子當中他是最小的，有時會被人忽略，但有了那些設備後，人生變得很不一樣。當時10來歲的他拿起相機，大家便會注意到他，邀他坐在一起，想看看他拍了些什麼，他漸漸享受那種感覺。後來長大便進入南加州大學 電影藝術學院就讀。

2003年，朱浩偉在舊金山一家劇院看「女巫前傳」音樂劇。觀賞之前，他並不知道這齣劇的內容，但劇中出現的「綠野仙蹤」場景引起他的強烈共鳴，觸動他內心世界。

20多年過後，朱浩偉執導了音樂劇改編的電影，他說感覺就像是「命中注定」。

朱浩偉因拍攝「瘋狂亞洲富豪」聲名大噪，2018年被具有指標性的「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）評選為「好萊塢百大最具影響力娛樂圈人士」（The Most Powerful People in Entertainment 2018）。他之後再執導「紐約高地」（In the Heights），片子在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後上映，票房不如預期。

場景華麗、集結大卡司的「魔法壞女巫」備受期待，但登上大銀幕前也歷經過波折。

與不少導演一樣，朱浩偉曾在拍攝重頭戲時遇上編劇罷工、一度被迫暫停製作，女主角辛西婭艾利沃有長達六個月的時間埋首練習結尾歌曲，最終帶來充滿力量的演出。

曾獲得東尼獎（Tony Awards）肯定的辛西婭艾利沃在片中飾演天生綠皮膚的女巫，與飾演金髮女巫的亞莉安娜、和飾演希茲大學權威女校長的楊紫瓊有精彩對手戲。

談到拍攝過程，朱浩偉表示選角是棘手任務。他記得，辛西婭艾利沃身穿牛仔褲隨性現身、試鏡令人驚豔；不過，當亞莉安娜表達興趣時，他卻遲疑、不認為她能勝任。

朱浩偉說，亞莉安娜試鏡時是全場最有趣的一位，但他仍覺得不太合適，回電時，他告訴亞莉安娜要拋開自己，她做到了，經過第3次試鏡，她獲選擔綱金髮女巫一角。

紐約時報21日評價辛西婭艾利沃是這部片「最大亮點」，並指出亞莉安娜盡力投入角色、挖掘喜劇效果，但並未顛覆「金髮」予人的刻板印象；而隨著情節轉趨沉重，兩人的化學作用也更具說服力，「深化成一個關於愛、相互尊重、女性情誼的故事」。

紐時認為，這部片華麗、過於冗長，儘管如此，但從頭到尾都充滿歡樂，因為它就是「綠野仙蹤」。「魔法壞女巫」共有兩部曲，第二部曲預計在2025年11月上映。

「信使新聞」也報導，朱浩偉準備第二部曲上映的同時，還要忙於「瘋狂亞洲富豪」續集的籌備，另外，他也可能接拍美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）的回憶錄電影。朱浩偉期待，觀眾能從這些作品中獲得樂趣。