我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

饒舌音樂大咖史努比狗狗 住南加華人區20年沒人巧遇過　

千萬別拿刮刮樂當聖誕禮物送小孩 彩券局告訴你原因

吹牛老爹案外案 控方律師反遭匿名「名人」提告勒索

編譯陳韻涵／綜合報導
饒舌歌手「吹牛老爹」庫姆斯。（路透資料照片）
饒舌歌手「吹牛老爹」庫姆斯。（路透資料照片）

代表120名被害人提告饒舌歌手「吹牛老爹」庫姆斯(Sean "Diddy" Combs)性侵的律師巴茲畢(Tony Buzbee)表示，他將對一位名人提告，此人指控他敲詐、勒索。

新聞周刊(Newsweek)報導，這位選擇匿名提告的名人，在訟案中以男性無名氏(John Doe)代稱，無名氏的律師團，指控巴茲畢試圖向無名氏勒索巨款，換取巴茲畢不對他提起公開訴訟。

巴茲畢形容這場訴訟「可笑」，並表示律師函(demand letter)是常見的法律手段，目的是在提告前盡可能保密調解。

巴茲畢表示，針對他的訴訟是試圖「恐嚇或讓我閉嘴」，絕不容許這種情況發生。

巴茲畢說：「我們解決問題的專業努力顯然失敗，因此我們將在提起訴訟時，揭露當時寄送的律師函。遺憾濫用法律制度的情況猖獗，針對我的律師事務所提起的訴訟就是個很好的例子。」

巴茲畢比喻，「陽光是最好的消毒劑」，說道「我相信全盤公開後，所有問題都能解決」。

新聞周刊指出，巴茲畢的公司11月稍早寄發律師函，威脅公開「捏造的」性侵犯指控，包括「多起性侵未成年人的事件，受害對象男女都有」。

無名氏的律師團表示，興訟是為了強迫委託人遵守未公開的要求。

報導指出，這封律師函釐清無名氏與庫姆斯的友誼關係，他們曾共同出席明星活動；無名氏的律師反駁相關說法，指這種關聯薄弱且不實。

訴訟指稱：「毫無根據的指控不過是精心策畫的武器，旨在破壞原告的名譽以獲取利潤，但這類指控毫無事實根據。」

無名氏的法律團隊強調，當事人為保護自己的名譽，避免「無可挽救的傷害」，因而選擇匿名提告。

55歲的庫姆斯目前關押在布魯克林(布碌崙，Brooklyn)的大都會拘留中心(the Metropolitan Detention Center)，等待明年5月的性侵案審判；名譽掃地的吹牛老爹9月因敲詐勒索和性交罪名被捕，他將在22日出庭，第三度嘗試保釋。

饒舌歌手「吹牛老爹」庫姆斯。（美聯社資料照片）
饒舌歌手「吹牛老爹」庫姆斯。（美聯社資料照片）

大都會 布碌崙 布魯克林

上一則

36歲釋小龍現在長這樣 路邊喝補藥憔悴如大叔

下一則

名導阿莫多瓦自稱英文不好 奧斯卡雙女星願沒台詞裝啞

延伸閱讀

NBA／柯瑞、維金斯聯手飆分 勇士獵老鷹西區獨走

NBA／柯瑞、維金斯聯手飆分 勇士獵老鷹西區獨走
NBA／才回歸卻面臨膝蓋重傷 勇士折損柯瑞先發搭檔

NBA／才回歸卻面臨膝蓋重傷 勇士折損柯瑞先發搭檔
MLB／能打不能投？大谷東京開幕戰再秀二刀流留懸念

MLB／能打不能投？大谷東京開幕戰再秀二刀流留懸念
NBA／守死鵜鶘雙星 勇士少了柯瑞、維金斯照收2連勝

NBA／守死鵜鶘雙星 勇士少了柯瑞、維金斯照收2連勝

熱門新聞

林更新（左）在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長，也是她的前夫。（取材自微博）

劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤

2024-11-20 07:00
舒淇、林心如、林熙蕾夢幻聯動出國遊玩。（取材自Instagram）

影壇3女神集體出遊 「親密床照」全曝光了

2024-11-16 07:30
葉珂黑歷史被挖出，男友黃曉明被拖累。(取材自微博)

黃曉明為女友葉珂道歉了 90度鞠躬「我一定處理好私事」

2024-11-15 23:46
Lisa在高雄的演唱會反應熱烈。(擷自噓！星聞)

直擊／屁股蛋、螞蟻腰全都露 Lisa辣翻高雄粉絲瘋狂

2024-11-17 12:21
關之琳(右)曾和爸爸關山一起同台。(資料照片)

關之琳父女決裂30年 關山外遇離家、病榻前致歉愛女

2024-11-14 19:42
南韓演員宋仲基（左）與妻子凱蒂露易絲桑德斯。（取材自X平台）

宋仲基官宣：我遇見了另一個可愛的女孩

2024-11-20 12:41

超人氣

更多 >
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名
當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？