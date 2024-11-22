吹牛老爹案外案 控方律師反遭匿名「名人」提告勒索

饒舌歌手「吹牛老爹」庫姆斯。（路透資料照片）

代表120名被害人提告饒舌歌手「吹牛老爹」庫姆斯(Sean "Diddy" Combs)性侵的律師巴茲畢(Tony Buzbee)表示，他將對一位名人提告，此人指控他敲詐、勒索。

新聞周刊(Newsweek)報導，這位選擇匿名提告的名人，在訟案中以男性無名氏(John Doe)代稱，無名氏的律師團，指控巴茲畢試圖向無名氏勒索巨款，換取巴茲畢不對他提起公開訴訟。

巴茲畢形容這場訴訟「可笑」，並表示律師函(demand letter)是常見的法律手段，目的是在提告前盡可能保密調解。

巴茲畢表示，針對他的訴訟是試圖「恐嚇或讓我閉嘴」，絕不容許這種情況發生。

巴茲畢說：「我們解決問題的專業努力顯然失敗，因此我們將在提起訴訟時，揭露當時寄送的律師函。遺憾濫用法律制度的情況猖獗，針對我的律師事務所提起的訴訟就是個很好的例子。」

巴茲畢比喻，「陽光是最好的消毒劑」，說道「我相信全盤公開後，所有問題都能解決」。

新聞周刊指出，巴茲畢的公司11月稍早寄發律師函，威脅公開「捏造的」性侵犯指控，包括「多起性侵未成年人的事件，受害對象男女都有」。

無名氏的律師團表示，興訟是為了強迫委託人遵守未公開的要求。

報導指出，這封律師函釐清無名氏與庫姆斯的友誼關係，他們曾共同出席明星活動；無名氏的律師反駁相關說法，指這種關聯薄弱且不實。

訴訟指稱：「毫無根據的指控不過是精心策畫的武器，旨在破壞原告的名譽以獲取利潤，但這類指控毫無事實根據。」

無名氏的法律團隊強調，當事人為保護自己的名譽，避免「無可挽救的傷害」，因而選擇匿名提告。