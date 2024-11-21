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周邊商品好貴 泰勒絲一款蠟燭賣50元 粉絲也批「瘋狂」

記者顏伶如／綜合報導
流行音樂天后泰勒絲受到歌迷熱捧，但她的個人商品被粉絲抱怨賣得太貴；圖為她日前在多倫多開唱。(美聯社)
流行音樂天后泰勒絲受到歌迷熱捧，但她的個人商品被粉絲抱怨賣得太貴；圖為她日前在多倫多開唱。(美聯社)

流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)2023年舉辦20個城市巡迴演唱會，所到之處歌迷熱烈捧場，飯店、餐廳生意火爆，華爾街日報報導「泰勒絲經濟學」 (Taylornomics)產生的效應連聯準會都注意到。不過，新聞周刊(Newsweek)20日報導，泰勒絲周邊商品如今被粉絲抱怨賣得太貴，被批評最多的就是8盎司蠟燭售價50元。

32--泰勒絲「折磨詩人俱樂部」8盎司蠟燭賣50元。(取材自泰勒絲商店官網)
32--泰勒絲「折磨詩人俱樂部」8盎司蠟燭賣50元。(取材自泰勒絲商店官網)

泰勒絲個人網站販售各種商品，從衣服、飾品到收藏品都有，但某些粉絲近來在社群媒體發文，批評泰勒絲個人商品售價過高。

寫著泰勒絲最新專輯名稱「折磨詩人俱樂部」(The Tortured Poets Department)的8盎司玻璃瓶裝香氛大豆蠟燭(soy candle)，單價要50元。一名歌迷18日在X平台發文寫道：「我喜歡泰勒絲的商品，但8盎司蠟燭賣50元簡直瘋狂。」

另一名粉絲對泰勒絲X帳號@taylorswift13留言說：「我喜歡妳，但蠟燭太可笑了，妳的歌迷不應該被如此占便宜。」

有網友留言寫道：「以價錢來看，泰勒絲最好親自過來點蠟燭。」也有網友回應：「不要說50元，如果購買之前沒辦法試聞香氛蠟燭味道，我連10塊錢都不願意花。」

除了蠟燭，售價75元的毯子也被某些泰勒絲歌迷在社群網站點名批評。

泰勒絲公關並未回應新聞周刊採訪要求。

泰勒絲14日在多倫多開唱。(美聯社)
泰勒絲14日在多倫多開唱。(美聯社)

泰勒絲 華爾街 社群網站

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