導演怕了？… 丹佐華盛頓突破尺度「男男之吻」被剪掉

丹佐華盛頓在「神鬼戰士II」裡有雙性戀性向的「特徵」。(取材自IMDb)

「神鬼戰士II」(Gladiator II)這部備受期待的續集電影由雷利史考特(Ridley Scott)執導，奧斯卡 影帝丹佐華盛頓(Denzel Washington)、佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)、保羅梅茲卡爾(Paul Mescal)等人主演，陣容堅強。丹佐華盛頓更透露他演出了入行以來首場男男吻戲，可惜該片段最後被刪除。

丹佐華盛頓飾演馬克里努斯(Macrinus)，此一角色出身是奴隸，祕密計畫奪取羅馬帝國政權，根據導演的說法，馬克里努斯有雙性戀性向的「特徵」，觀眾將看到丹佐華盛頓詮釋與以往完全不同的角色。

在接受Gayety採訪時，丹佐華盛頓被問到他認為馬克里努斯這一角色的「同性戀 傾向」有多高時，他提到了一個特別的場景。

這位影帝說：「其實我在這部電影裡親吻了一個男人，但他們把那幕拿掉了，他們剪掉了。我覺得他們怕了。」

「我親了一個男人的嘴唇。但我猜他們還沒準備好。」

丹佐華盛頓開玩笑地說他的角色之後很快殺死另一個角色，吻戲變成「死亡之吻」。

實際上，對比多年前丹佐華盛頓與威爾史密斯 (Will Smith)合作的一個幕後故事，這場被刪減的男男吻戲對於丹佐華盛頓而言可以說是很大的突破。

威爾史密斯的電影生涯剛起步時，在電影「六度分離」(Six Degrees of Separation)中飾演騙子保羅(Paul)，由於這部電影是在1993年上映，他的角色又是同性戀，電影顯然有了一些爭議，即使是威爾史密斯自己也無法接受必須親吻同劇男演員安東尼麥可霍爾(Anthony Michael Hall)。

根據The Independent報導，威爾史密斯向丹佐華盛頓尋求意見，丹佐華盛頓告誡他：「不要親吻男人。」威爾史密斯最後拒絕親吻男演員，也惹惱了導演，吻戲最終藉由借位及替身拍攝完成。