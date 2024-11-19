楊紫瓊罕見吐心聲：無法生育是這輩子最難過的事

楊紫瓊以「媽的多重宇宙」成為首位拿下奧斯卡最佳女主角獎的亞洲女性。(取材自IMDb)

在18日接受BBC Radio「女性時刻」(Woman's Hour)節目專訪時，奧斯卡獎 得主楊紫瓊 透露，這輩子無法生育是她一生中最難過的事。

據「今日美國報」(USAToday)報導，62歲的楊紫瓊表示，1988年嫁給第一任丈夫潘迪生後，一直想要生小孩，但後來發現無法生育。由於楊紫瓊與先生無法一起生小孩，兩人於是尋求了生育治療，「結果每個月都會有一種失敗感，然後問自己，為什麼會這樣？」她分享道。「等到了某個時間點，妳便停止自責。因為明白妳必須放手，讓自己繼續前進。」

在電影「魔法壞女巫」擔綱演出的楊紫瓊還說，其實她花了很長時間才接受這個事實，但偶爾還會想起這件事，因為無法生小孩，也是她第一次婚姻畫下句點的主要原因。

楊紫瓊與潘迪生在1992年離婚，接著在2023年嫁給訂婚長達19年的尚．陶德 (Jean Todt)。陶德有一個上一段婚姻生的兒子「尼古拉斯」。今年1月，楊紫瓊透露尼古拉斯迎來了一名新生兒，也讓她因此第一次當上祖母，她在Instagram上寫道，「我們真的非常幸福。」

在接受泰晤士報(The Times)專訪時，楊紫瓊認為自己無法生孩子這件事是「我生命中最難過的事」，但她補充說，「美好的是我有六個乾兒子與乾女兒、很多侄子和侄女。我活著不帶遺憾，因為我一直全力以赴。」