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法導演奧黛麗重拍經典情慾片「艾曼紐」 自爆是舒淇影迷

記者陳建嘉／綜合報導
「艾曼紐2024」導演奧黛麗迪萬日前赴台接受聯合報專訪。（記者沈昱嘉／攝影）
「艾曼紐2024」導演奧黛麗迪萬日前赴台接受聯合報專訪。（記者沈昱嘉／攝影）

法國女導演奧黛麗迪萬（Audrey Diwan）為執導新片「艾曼紐2024」（Emmanuelle）赴台灣，重新翻拍同名經典情慾電影，她自爆一直都是侯孝賢、舒淇的影迷，「我超愛那部電影，也會學片中的舒淇跳舞，我一直都是她的影迷」。

奧黛麗此次赴台三天，已經入境隨俗在台逛夜市、吃熱炒，尤其對「炒高麗菜」印象深刻，「我幾乎每餐都吃，我本來就喜歡蔬菜，熱炒蔬菜加上調味料，實在太美味了」，她也會把握時間朝聖「千禧曼波」的經典場景「中山陸橋」，「我一定會去那邊看看」，更自爆「艾曼紐2024」有段夜店跳舞戲，就是致敬「千禧曼波」，並強調未來若有機會，一定要與舒淇合作。

新片「艾曼紐2024」邀請黃秋生特別演出，奧黛麗表示自己原本就熱愛香港電影，更因為看了「無間道」而喜歡黃秋生，「黃秋生是一個藝術家，他很厲害，我們會聊詩，也會聊電影」，更說黃秋生的演技非常強大，「他什麼角色都演得非常好」。

此次重拍經典情慾電影，奧黛麗自認作為女性導演，會更在乎親密戲有沒有辦法推動人物情感的轉折變化，「我希望能在完善的準備之下，更能精準呈現出人與人之間的情感流動」，她也笑稱除了情慾戲之外，最難的還是透過燈光、場景代表女主角的模糊心境，「有時候我們沒有拍到自己想要的日出、夕陽餘暉，會要求隔天再拍一次，因為對這部電影來說，美感非常重要」。

導演奧黛麗迪萬(左)指導新片「艾曼紐2024」。（圖／双喜提供）
導演奧黛麗迪萬(左)指導新片「艾曼紐2024」。（圖／双喜提供）

黃秋生 侯孝賢 香港

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