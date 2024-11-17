我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

瑟夏羅南30歲第一次演媽 「只想讓兒子開心」

記者陳建嘉／綜合報導
30歲金球獎影后瑟夏羅南在「戰火尋親路」首度當媽。（圖／Apple TV+提供）
30歲金球獎影后瑟夏羅南在「戰火尋親路」首度當媽。（圖／Apple TV+提供）

瑟夏羅南（Saoirse Ronan）主演新片「戰火尋親路」（Blitz）首度挑戰演媽，童星出身的她，17年前因主演二戰史詩電影「贖罪」（Atonement）暴紅，還入圍奧斯卡最佳女配角，如今再演二戰電影已為人母，她也透露預演當媽的心情，「我盡量讓小童星在片場維持最快樂的狀態」。

瑟夏今年7月剛宣布與大四歲的演員男友傑克洛登（Jack Lowden）結婚，目前仍沉浸在甜蜜的兩人世界。至於這次演媽，要與九歲童星艾略特赫夫南（Elliott Heffernan）合作，她坦言自己13歲就主演「贖罪」，當時非常緊張、恐懼，所以格外希望童星艾略特也能夠感到舒適，「我們戲外就像朋友一樣互動，這是艾略特第一次演戲，我盡量讓他感受到更多的樂趣，隨時隨地都會聽他說話」。

瑟夏飾演的少婦麗塔在「戰火尋親路」遭受戰亂，因而與兒子分離，她坦言一開始看到劇本，最讓她感興趣的是女性的獨立、堅毅，「我們看過很多戰爭電影，但是導演史提夫麥昆（Steven McQueen）拍片前就強調，這部電影會要有讓人興奮的戰爭破壞戲，不會讓觀眾有任何被娛樂的感覺」，電影的重點仍是「人性」，即使面對人間煉獄，只要有愛，就可以獲得希望。

已入圍四次奧斯卡獎的瑟夏羅南，曾多次被外界誇讚為天才演員，不僅事業得意，今年也剛與交往多年的男友結婚，兩人接下來也將一起製作電影，提到老公，她甜蜜表示兩人是天作之合，並說傑克不只是愛人，也是最信任的朋友，「你怎麼可能不想要與這麼棒的人一起工作呢？」更自爆曾向老公要求一起模仿布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、女神卡卡（Lady Gaga）在「一個巨星的誕生」（A Star Is Born）的情歌對唱戲，並苦笑補充「只可惜傑克始終不答應我」。

奧斯卡獎 入圍 女神卡卡

上一則

看瘋馬秀遭軟封殺… Angelababy傳將全面復出

下一則

被舊愛爆料… 畢書盡不忍了 駁劈腿、棄養寵物

延伸閱讀

專訪／瑟夏羅南30歲首當媽 暖認：只想讓兒子開心

專訪／瑟夏羅南30歲首當媽 暖認：只想讓兒子開心
專訪／法國情慾名導狂愛舒淇 「想去看基隆中山陸橋」

專訪／法國情慾名導狂愛舒淇 「想去看基隆中山陸橋」
影藝之都／導演朱浩偉 看魔法世界不只是魔法

影藝之都／導演朱浩偉 看魔法世界不只是魔法
航廈距離越來越遠 旅遊專家：記得帶雙登山鞋

航廈距離越來越遠 旅遊專家：記得帶雙登山鞋

熱門新聞

鄧超(左起)、女兒小花、兒子等等、孫儷難得一起現身公開場合。（取材自微博）

孫儷一家四口罕同框 兒子長相拷貝媽媽、女兒複製爸爸

2024-11-09 22:00
劉宇寧因為顏值再度遭到網友吐槽。(取材自微博)

趙露思「珠簾玉幕」熱度奪冠 劇中的「他」卻再度醜上熱搜…

2024-11-07 20:35
楊冪主演的「狐妖小紅娘月紅篇」收視、口碑皆不如預期。(取材自微博)

怕被「狐妖小紅娘」拖累？ 劉詩詩新戲傳「因為楊冪」被迫改名

2024-11-11 21:30
宋再臨。圖／摘自朝鮮體育

韓星宋再臨死因曝光 警方查獲遺書 他IG留「開始漫長旅程」

2024-11-12 11:41
楊紫(左)曾在活動上和馮楚軒合影。(取材自微博)

楊紫被實名爆料「陪睡」上位 … 網友炸鍋 律師秒發聲「提告」

2024-11-13 20:29
舒淇、林心如、林熙蕾夢幻聯動出國遊玩。（取材自Instagram）

影壇3女神集體出遊 「親密床照」全曝光了

2024-11-16 07:30

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕