專訪／瑟夏羅南30歲首當媽 暖認：只想讓兒子開心

30歲金球獎影后瑟夏羅南在「戰火尋親路」首度當媽。（圖／Apple TV+提供）

瑟夏羅南（Saoirse Ronan）主演新片「戰火尋親路」（Blitz）首度挑戰演媽，童星出身的她，17年因主演二戰史詩電影「贖罪」（Atonement）暴紅，還入圍 奧斯卡最佳女配角，如今再演二戰電影已為人母，她也透露預演當媽的心情，「我盡量讓小童星在片場維持最快樂的狀態」。

瑟夏今年7月剛宣布與大4歲的演員男友傑克洛登（Jack Lowden）結婚，目前仍沉浸在甜蜜的兩人世界。至於這次演媽，要與9歲童星艾略特赫夫南（Elliott Heffernan）合作，她坦言自己13歲就主演「贖罪」，當時非常緊張、恐懼，所以格外希望童星艾略特也能夠感到舒適，「我們戲外就像朋友一樣互動，這是艾略特第一次演戲，我盡量讓他感受到更多的樂趣，隨時隨地都會聽他說話」。

瑟夏飾演的少婦麗塔在「戰火尋親路」遭受戰亂，因而與兒子分離，她坦言一開始看到劇本，最讓她感興趣的是女性的獨立、堅毅，「我們看過很多戰爭電影，但是導演史提夫麥昆拍片前就強調，這部電影會要有讓人興奮的戰爭破壞戲，不會讓觀眾有任何被娛樂的感覺」，電影的重點仍是「人性」，即使面對人間煉獄，只要有愛，就可以獲得希望。