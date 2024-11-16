脫口秀笑匠 柯南歐布萊恩將任2025奧斯卡典禮主持人

著名夜間電視節目主持人歐布萊恩將主持2025年奧斯卡金像獎頒獎典禮。（美聯社)

美國影藝學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences) 宣布，2025年奧斯卡 金像獎頒獎典禮，將由曾贏得艾美獎 (Emmy)的電視主持人柯南歐布萊恩(Conan O'Brien)主持，這是首度由他主持該群星雲集的盛會。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，身兼電視主持人、作家、製作人及喜劇演員的柯南歐布萊恩發新聞稿表示，「國家需要，就發生了：塔可鐘(Taco Bell)也推新式起司口味雞牛肉卷餅呀。另個新聞就是：我要主持奧斯卡啦。」

柯南歐布萊恩最出名的節目，是大衛萊特曼(David Letterman)離開深夜秀(Late Night)節目後，從1993年到2009年主持接檔的「柯南歐布萊恩深夜秀」(Late Night with Conan O'Brien)，還有2010到2021年間主持「柯南」(Conan)這個節目。在此之前，他為「周六夜現場」(Saturday Night Live)、「辛普森家族」(The Simpsons)執筆編劇。

2018年起，他主持播客節目「柯南歐布萊恩找朋友」(Conan O'Brien Needs a Friend)。最近他在Max頻道主持旅遊節目「柯南歐布萊恩必去地點」(Conan O'Brien Must Go)。

第97屆奧斯卡金像獎將於2025年3月2日舉行，場地在好萊塢 高地中心(Ovation Hollywood)的杜比劇院(Dolby Theatre)，東部時間晚間7時(太平洋時間下午4時)在美國廣播公司直播，全球200多個國家、地區可同步收視。