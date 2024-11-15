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莎朗奧斯本昔日拉皮失敗 慘像「鐘樓怪人」不敢再整形

編譯徐薏茹／綜合報導
莎朗奧斯本經歷一次極失敗的面部拉皮手術，引發對整形手術的恐懼。(路透)
莎朗奧斯本經歷一次極失敗的面部拉皮手術，引發對整形手術的恐懼。(路透)

「重金屬教父」奧茲奧斯本(Ozzy Osbourne)妻子、音樂經紀人莎朗奧斯本(Sharon Osbourne)曾公開談論自身的整形手術經驗，三年前更經歷一次極失敗的面部拉皮手術，引發對整形手術的擔憂，現已72歲的她日前被拍到在洛杉磯百貨公司Neiman Marcus逛街購物，可看到她的臉部格外緊繃，雙眉上揚。

2023年12月莎朗在一次訪問中透露，她在2021年做的面部拉皮手術是她所做過「最糟糕的事」。

先前莎朗曾表示，這場手術導致她看起來像「鐘樓怪人」加西莫多，她說：「我一隻眼睛在這裡，另一隻眼睛在那裡，我的嘴也整個歪斜。」「然後我不得不等到好轉後再回去修復。」

多年來莎朗一直公開談論對整形手術的喜愛，但她也不否認有後悔的時候。她透露最近一次動手術是為了修復前一次手術。每日星報(The Daily Star)引用莎朗的話，她表示身體沒有一處是沒有動過的。

莎朗2021年10月進行該場災難性的失敗面部拉皮手術，手術過程花了五個半小時。她向The Sunday Times透露：「我告訴你們，這真的太可怕了，我對醫生說，你XX的是在開玩笑吧。」

「一隻眼睛和另一邊不一樣，我看起來像XX的獨眼巨人，就差沒駝背而已。」

「我看起來像那些裹著繃帶的XX的木乃伊，痛得要死，根本無法想像。」

莎朗後來表示，那一次糟糕的手術讓她嚇得再也不敢做整形手術了。

2007年她也曾經承認，自己已經花費約30萬英鎊(約38萬美元)在各種整形手術和補強上。

莎朗做過各種腹部整形手術、一次縮胸手術、陰道整形手術，2012年在得知有罹患乳癌的風險後進行雙乳切除手術。

莎朗奧斯本。(美聯社)
莎朗奧斯本。(美聯社)

Neiman Marcus 洛杉磯

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