「特務再出發」卡麥蓉退休6年回歸 曝當年息影原因

傑米福克斯(右)與卡麥蓉狄亞合作「特務再出發」。（圖／Netflix提供）

Netflix 2025全新動作電影「特務再出發」（Back in Action）釋出預告與海報，該片由「老闆不是人」塞斯·高登(Seth Gordon)執導並與「惡鄰纏身」布蘭頓·歐布萊恩(Brendan O'Brien)共同編劇，主演陣容由好萊塢 演員傑米福克斯(Jamie Foxx)與卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)，暌違10年後再度合作，更是卡麥蓉狄亞2018年宣布退休 後再度推出的大銀幕作品。「特務再出發」集結了葛倫·克蘿絲(Glenn Close)、凱爾·錢德勒(Kyle Chandler)、安德魯·斯科特(Andrew Scott)及傑米·德梅特里(Jamie Demetriou)等優秀演員參與演出。

正式前導預告中，前中央情報局特務夫妻黨艾蜜莉（卡麥蓉狄亞 飾）和麥特（傑米福克斯飾演）原本過著平靜的退休生活，但在一個夜晚，兩人攜手解決一群突然出現的敵人後，讓艾蜜莉頓時感受到潛藏在心底的活力，想再次覺醒成為當年那位像悍婦的特務。

當他們重拾特務身份，緊張刺激的動作場面不斷襲來，隨著艾蜜莉成功讓一輛敵人駕駛的車在空中翻滾三圈半後摔得粉碎，坐在副駕的麥特忍不住的興奮大喊「跟以前一樣，寶貝，就像往日的美好時光！」，正式宣告最酷的特務組合回歸。最後一架客機即將摔落佈滿雪的斷垣殘壁，艾蜜莉最後在關鍵時刻打開降落傘：「要不是我大腿內側肌力超強，你早死了！」麥特：「你的大腿內側群肌救了我一命！」電影「特務再出發」明年1月17日Netflix正式上線。

在告別好萊塢多年之後，卡麥蓉狄亞終於將在「特務再出發」中再次出現在觀眾面前，而她日前在財富雜誌最強大女性高峰會上，談到自己當初為何會決定息影。「我感覺自己一定得這麼做才行，好重新找回自己的人生。我對其他任何事情一點都不在乎。」