我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

每周工作80小時、不支薪 政府效率部徵才條件惹議

卡麥蓉退休6年回歸 新片變悍婦「肌力超強」

記者陳穎／即時報導
傑米福克斯(右)與卡麥蓉狄亞合作「特務再出發」。(Netflix提供)
傑米福克斯(右)與卡麥蓉狄亞合作「特務再出發」。(Netflix提供)

Netflix 2025全新動作電影「特務再出發」（Back in Action）今日釋出精預告與海報，該片由「老闆不是人」塞斯·高登執導並與「惡鄰纏身」布蘭頓·歐布萊恩共同編劇，主演陣容由好萊塢演員傑米福克斯與卡麥蓉狄亞，暌違10年後再度合作，更是卡麥蓉狄亞2018年宣布退休後再度推出的大螢幕作品。「特務再出發」集結了葛倫·克蘿絲、凱爾·錢德勒、安德魯·斯科特及傑米·德梅特里等優秀演員參與演出。

正式前導預告中，前中央情報局特務夫妻黨艾蜜莉（卡麥蓉狄亞 飾）和麥特（傑米福克斯飾演）原本過著平靜的退休生活，但在一個夜晚，兩人攜手解決一群突然出現的敵人後，讓艾蜜莉頓時感受到潛藏在心底的活力，想再次覺醒成為當年那位像悍婦的特務。

當他們重拾特務身份，緊張刺激的動作場面不斷襲來，隨著艾蜜莉成功讓一輛敵人駕駛的車在空中翻滾三圈半後摔得粉碎，坐在副駕的麥特忍不住的興奮大喊「跟以前一樣，寶貝，就像往日的美好時光！」，正式宣告最酷的特務組合回歸。

影片中最後一架客機即將摔落佈滿雪的斷垣殘壁，艾蜜莉最後在關鍵時刻打開降落傘：「要不是我大腿內側肌力超強，你早死了！」麥特：「你的大腿內側群肌救了我一命！」

電影「特務再出發」明年1月17日Netflix正式上線。

退休 Netflix 好萊塢

上一則

女神「白髮」直冒？黑眼圈舒淇真面目現形

延伸閱讀

Netflix股價再創新高 有廣告的訂閱是新用戶成長主力

Netflix股價再創新高 有廣告的訂閱是新用戶成長主力
梅根推生活商品 與Netflix合作將進軍賓州、德州

梅根推生活商品 與Netflix合作將進軍賓州、德州
Netflix台灣大漲價…漲幅高達18% 網友喊退訂

Netflix台灣大漲價…漲幅高達18% 網友喊退訂
班艾佛列克罕談前妻 大讚珍妮佛洛佩茲很棒

班艾佛列克罕談前妻 大讚珍妮佛洛佩茲很棒

熱門新聞

鄧超(左起)、女兒小花、兒子等等、孫儷難得一起現身公開場合。（取材自微博）

孫儷一家四口罕同框 兒子長相拷貝媽媽、女兒複製爸爸

2024-11-09 22:00
劉宇寧因為顏值再度遭到網友吐槽。(取材自微博)

趙露思「珠簾玉幕」熱度奪冠 劇中的「他」卻再度醜上熱搜…

2024-11-07 20:35
32歲的楊紫依舊少女感滿滿。（取材自微博）

楊紫32歲沒甩掉單身 李現連7年送祝福 歡樂五美也來了

2024-11-07 06:00
楊冪接拍劇集「斛珠夫人」收2700萬人民幣片酬。(圖／中視提供)

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

2024-11-05 19:30
沈春華向外界報平安。圖／摘自臉書

沈春華驚傳上海機場重摔 圍巾絞入行李輸送帶1秒勒頸

2024-11-08 13:21
楊冪主演的「狐妖小紅娘月紅篇」收視、口碑皆不如預期。(取材自微博)

怕被「狐妖小紅娘」拖累？ 劉詩詩新戲傳「因為楊冪」被迫改名

2024-11-11 21:30

超人氣

更多 >
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑
馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋