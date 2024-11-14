卡麥蓉退休6年回歸 新片變悍婦「肌力超強」

傑米福克斯(右)與卡麥蓉狄亞合作「特務再出發」。(Netflix提供)

Netflix 2025全新動作電影「特務再出發」（Back in Action）今日釋出精預告與海報，該片由「老闆不是人」塞斯·高登執導並與「惡鄰纏身」布蘭頓·歐布萊恩共同編劇，主演陣容由好萊塢 演員傑米福克斯與卡麥蓉狄亞，暌違10年後再度合作，更是卡麥蓉狄亞2018年宣布退休 後再度推出的大螢幕作品。「特務再出發」集結了葛倫·克蘿絲、凱爾·錢德勒、安德魯·斯科特及傑米·德梅特里等優秀演員參與演出。

正式前導預告中，前中央情報局特務夫妻黨艾蜜莉（卡麥蓉狄亞 飾）和麥特（傑米福克斯飾演）原本過著平靜的退休生活，但在一個夜晚，兩人攜手解決一群突然出現的敵人後，讓艾蜜莉頓時感受到潛藏在心底的活力，想再次覺醒成為當年那位像悍婦的特務。

當他們重拾特務身份，緊張刺激的動作場面不斷襲來，隨著艾蜜莉成功讓一輛敵人駕駛的車在空中翻滾三圈半後摔得粉碎，坐在副駕的麥特忍不住的興奮大喊「跟以前一樣，寶貝，就像往日的美好時光！」，正式宣告最酷的特務組合回歸。

影片中最後一架客機即將摔落佈滿雪的斷垣殘壁，艾蜜莉最後在關鍵時刻打開降落傘：「要不是我大腿內側肌力超強，你早死了！」麥特：「你的大腿內側群肌救了我一命！」

電影「特務再出發」明年1月17日Netflix正式上線。