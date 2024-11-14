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柯林佛斯「BJ單身日記」領便當 第4集預告惹眾怒

編譯俞仲慈／綜合報導
柯林佛斯(右)飾演的「達西先生」，和芮妮齊薇格飾演的BJ在「BJ單身日記」第四集中天人永隔。(取材自IMDb)
柯林佛斯(右)飾演的「達西先生」，和芮妮齊薇格飾演的BJ在「BJ單身日記」第四集中天人永隔。(取材自IMDb)

浪漫系列電影「BJ單身日記」(Bridget Jones's Diary)上映以來，深受影迷喜愛，已經拍攝三集。不過最近第四集預告片推出，影迷發現劇中男主角死亡，等同宣告這段浪愛情故事落幕，讓許多粉絲傷心不已。

根據英國每日郵報(Daily Mail)報導，今年2月宣布開拍「BJ單身日記」第四集(Bridget Jones: Mad About The Boy)，全球粉絲引領期盼由影后芮妮齊薇格(Renee Zellweger)飾演的BJ與影帝柯林佛斯(Colin Firth)飾演「達西先生」(Mark Darcy)繼續共譜一段愛情故事。

不料最近推出的第四集預告片，男主角「達西先生」過世，留下年逾50、並獨自扶養兩個孩子的單親母親BJ，宣告這對最佳螢幕情侶無法再續前緣。

許多粉絲在社群平台發文表達錯愕與傷痛，「看到達西先生在預告片中死去，我的心也沉下去，為什麼他們不能從此過著幸福快樂的生活呢」、「我不準備為第四集男主角死亡而哭泣，達西先生真的死了嗎」、「我不想活在沒有達西先生的世界裡，編導終於給BJ一個幸福結局，卻又讓達西先生死掉，為什麼？」

甚至有粉絲把怒氣瞄準新片編導，「BJ沒有達西先生，還有什麼意義」、「再次把達西與BJ分開，會讓我尖叫」、「柯林佛斯飾演的角色死掉，會讓我討厭這部電影以及以後一切」、「BJ與達西一連拍了三集，讓他們有情人終成眷屬，只是為了殺死他，你們最好把達西先生找回來」。

「BJ單身日記」2001年上映以來，陸續推出續集「BJ單身日記：男人禍水」(Bridget Jones: The Edge of Reason，2004年)與第三集「BJ有喜」(Bridget Jones's Baby，2016年)。

雖然柯林佛斯告別「達西先生」，但是第四集邀請曾經在「BJ單身日記：男人禍水」出現的休葛蘭(Hugh Grant)回歸與BJ展開一場奇妙三角戀，並預定明年情人節上映。

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