「我要退休了」丹佐華盛頓震撼彈：黑豹3可能是最終作

奧斯卡影帝丹佐華盛頓在「神鬼戰士II」戲分吃重。（圖／UIP提供）

奧斯卡影帝丹佐華盛頓(Denzel Washington)將帶來全新力作「神鬼戰士II」(Gladiator II)，近期接受一連串訪問，在接受澳洲 媒體「Today」訪問時，鬆口吐實萊恩庫格勒(Ryan Coogler)正在企畫拍攝「黑豹3」，也為他撰寫其中一個角色，而他更語出驚人表示，該片很有可能是他最後一部電影，「在那之後，我就要退休 了」。

丹佐華盛頓現年已經69歲，將於明年迎來70大壽，他提到自己剛入行時，22歲時演過「奧賽羅」，結果明年2月又將與傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal )合作，在百老匯演出「奧賽羅」，「然後我會演出漢尼拔，我也一直在與史提夫麥昆(Steve McQueen)討論要合作一部新片，再來則是萊恩庫格勒會在下一部『黑豹』為我設計一個角色， 之後我就要退休了」，並說他年事已高，目前只對最優秀的人一起工作感到興趣，「我不知道我還會拍多少電影，可能不多了，我想作一些我沒做過的事情」。

雖然尚未確認要與史提夫麥昆合作什麼電影，不過他與「私刑教育」、「震撼教育」導演安東尼法奎計畫要拍攝Netflix電影「漢尼拔」，將由他詮釋迦 太基的軍神漢尼拔，至於「黑豹3」雖然還未正式定案，但在男主角查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)離世之後，續集的評價、票房都下降，若是漫威找來丹佐華盛頓壓軸演出要角，勢必會為電影加分，查德威克鮑斯曼也說丹佐華盛頓當年曾為他支付表演學院的所有學費費用，更感性表示「沒有丹佐華盛頓就沒有黑豹」。