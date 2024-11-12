泰勒絲EMA拿4獎 缺席頒獎禮去看男友球賽

泰勒絲被發現盛裝出現在堪薩斯美式足球球場為男友加油。（美聯社）

2024年MTV歐洲音樂獎（MTV Europe Music Awards，簡稱EMA）揭曉，泰勒絲 (Taylor Swift)正在美國舉辦巡演而缺席盛會，仍一舉抱回最佳藝人獎等四個大獎，成為今年大贏家。

MTV歐洲音樂獎上一屆原定在法國巴黎舉辦，但因爆發以色列 與哈瑪斯 戰爭，為了安全而取消，今年則如期恢復舉辦，地點則改在英國舉辦。

泰勒絲不愧是當紅炸子雞，以第11張專輯「折磨詩人俱樂部」（The Tortured Poets Department）獲得本屆MTV歐洲音樂獎七項提名，最後奪下最佳藝人獎、最佳現場演出獎、最佳美國歌手獎，並以和美國饒舌歌手馬龍（Post Malone）合作的單曲「十四夜」（Fortnight）抱回最佳音樂錄影帶獎。

泰勒絲缺席MTV歐洲音樂獎，事前錄製好得獎感言。（路透）

泰勒絲因正在美國舉辦「時代巡迴」（The Eras Tour）演唱會無法到現場，她事前錄製好得獎感言：「我很難過無法親自出席典禮，但能拿到這麼多獎真的是難以置信，謝謝大家的愛。」

不過，據悉，頒獎典禮當天她人在美國，並出現在球星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的比賽場地，一度引起騷動。

其他獲獎歌手包含南非歌手泰拉（Tyla）奪下最佳R&B獎等三個獎項；美國女歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）則抱回最佳歌曲獎。

MTV歐洲音樂獎在現場緬懷「1世代」成員連恩潘恩。（路透）

天團「1世代」（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne）10月驚傳墜樓身亡，享年31歲，震驚全球。MTV歐洲音樂獎也在現場緬懷他，大螢幕上出現他的照片，同時頒給他榮譽獎，讓現場連恩的粉絲悲傷大叫同時也難過大哭，主持人在宣布這個獎的時候，忍不住鼻酸哽咽，全場頓時一片哀戚，痛失優秀音樂人。