戲說從頭／ 躲進「末日地堡」 提姆羅賓斯要帶「這東西」保命

提姆羅賓斯在影集「末日地堡」飾演地堡市長。（圖／Apple TV+提供）

「刺激1995」（The Shawshank Redemption）男星提姆羅賓斯（Tim Robbins）在影集「末日地堡」（Silo）是筒倉型地堡管理者，他接受連線訪問，親吐：「如果真的要住進地堡，我一定要帶很多美食，我會選巧克力蛋糕！」意外透露自己是螞蟻人。飾演他手下的歌手凡夫俗子（Common）則要帶酪梨，他說：「一定會被沒收，還是帶好聽的音樂好了。」

「末日地堡」改編自休豪伊（Hugh Howey）全美傳奇暢銷科幻小說「羊毛記」（Silo）三部曲，故事發生在一個反烏托邦未來，大約1萬名人類在144層深的筒倉型地堡居住，他們被告知外面的世界因受到毒氣感染而變得不適合人類居住，倖存者遂躲進地堡避難，並被制訂了規條來維持地堡中的新社會運作，女主角是「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）的「聖母」蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson），第二季不僅回歸還擔任監製，挖掘更多神秘真相。

提姆羅賓斯和凡夫俗子在劇中掌控地堡中每個人的生死權，第一季最後提姆讓所有人都以為走到外面去的蕾貝卡已經死了，他倆被問到是否覺得自己是壞人？凡夫俗子說：「我覺得我的角色是個好人，他很愛家人，但當然他需要做一些選擇，有時候甚至需要殺人，可這可能是讓更多人獲取利益，所以我不覺得他是壞人。」

提姆則表示：「我覺得他們倆有責任，我一直很感興趣演出有權利的人，在人生中做出實際決定，無論是為了更好或是犧牲一些人，這都是為了更多人。」提姆在劇中常有人會對著他大喊：「我要出去！」但說完這句的話的人就會被流放到地堡外，他被問到現實中以人曾這樣對他大還喊嗎？他聽了大笑說：「真的很有趣，但沒有人這樣對我說，但很多人會探聽我們在地堡到底做了什麼，我想我們在一個很棒的空間之中。」

男星史蒂夫扎恩（Steve Zahn）以影集「白蓮花大飯店」（The White Lotus）大受歡迎，他是「末日地堡2」的全新角色「solo」，是一個關鍵人物。他是唯一第一次加入劇組的人，被問到是否會有壓力？他坦言：「我很高興可以加入這個世界，這是一個高度集中又縮小的地底，是否會讓我覺得有壓力呢？當然會啊，但我會度過難關。」