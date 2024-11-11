「周六夜現場」選後首播 「肌肉川普」首登場火力全開

詹姆斯奧斯汀強森秀出一身肌肉，扮演「性感肌肉川普」。（視頻截圖）

國家廣播公司(NBC)老牌綜藝節目「周六夜現場」(Saturday Night Live, SNL)日前播出川普 當選後的首集節目，由脫口秀演員比爾伯爾(Bill Burr)主持，Mk.gee擔任音樂嘉賓。其冷開場(cold open)成為大多數人關注的焦點，看偏向自由派的SNL對於未來四年將給出什麼樣的訊息，該節目班底詹姆斯奧斯汀強森(James Austin Johnson)模仿川普的表演，已經成為經典橋段。

冷開場開頭可看到一群班底演員表情嚴肅，艾戈烏迪姆(Ego Nwodim)沉重地說：「對於許多人來說，包括現在正在觀看本節目的許多人，(大選)結果令人震驚，甚至令人恐懼。」

海蒂加德納(Heidi Gardner)表示：「川普，那個試圖強行推翻上一次大選結果的人，再度重返白宮 。」

楊伯文(Bowen Yang)補充：「而現在，多虧了最高法院，已經沒有保護線了。」

接著劇情出現大轉彎，肯南湯普森(Keenan Thompson)說：「這就是為什麼我們SNL想對川普說：我們始終站在你這一邊。」

楊伯文附和：「我們對你的支持從未動搖，即便是當別人懷疑你的時候。」

莎拉謝爾曼(Sarah Sherman)說：「這個舞台上的每一個人都相信你。」

馬塞洛赫南德茲(Marcello Hernández)：「這裡的每一個人都把票投給了你。」

接著眾人紛紛熱情地表達對川普的崇敬和服從，並介紹新角色「性感肌肉川普」(Hot, Jacked Trump)登場。

只見詹姆斯奧斯汀強森秀出一身肌肉，一邊模仿川普現身，他用川普的聲音說到「從現在開始，我們會非常討喜地展現川普形象，因為坦白說他是我的英雄。他會成為一名了不起的總統，最終稱王。」

此外，主持人比爾伯爾的開場單口喜劇 表演火力全開，有觀眾稱這是SNL有史以來最好笑的段子之一，一名觀眾在該片段留言區表示：「這是他最好笑的表演。」另一網友留言：「他是最棒的。」