「地下終劫站」劇組遇靈異事件 聽到詭異笑聲、燈光亂閃

西班牙新星娜塔麗雅阿札哈拉領銜主演「地下終劫站」。（圖／原創娛樂提通）

懸疑驚悚電影「地下終劫站」（Last Stop: Rocafort St.）由著名導演路易斯普瑞托（Luis Prieto）執導，並由新生代演員娜塔麗雅阿扎哈拉（Natalia Azahara）、瓦萊麗亞索羅亞（Valèria Sorolla），攜手兩屆西班牙影帝賈維爾古迪利斯（Javier Gutiérrez）領銜主演。

全片更因場景設定於西班牙著名都市傳說中的「詛咒車站」羅卡福特站（RocafortStation）中，甫於該國上映便掀起熱議。話題圍繞在該站數年來詭異的死亡與失蹤事件。且由於故事貼合現實場景，進一步引起對於車站神祕的想像與討論。

西班牙自1930年代受內戰紛擾以來，巴塞隆納的羅卡福特地鐵站 因發生多起神秘失蹤事件，便傳被稱作「詛咒車站」。20世紀中，許多人相繼來到此地鐵站尋短，相傳死者生前皆聽聞同樣來源不明的「死亡指令」，且迄今仍無法用科學解釋，當地人更形容此站如同「惡靈領地」，逐漸演變為都市傳說。這也成為本片的靈感來源，路易斯普瑞托導演稱：「我們所做的就是試圖在這個車站找到邪惡的根源！」

西班牙導演普瑞托同提姆波頓 （Tim Burton）、皮克斯約翰拉薩特（John Lasseter）畢業於加州 藝術學院，並以拍攝恐怖驚悚類型而聞名，曾進軍好萊塢執導荷莉貝瑞（Halle Berry）主演的「綁架」（Kidnap），亦參與Netflix熱門影集「白線」（White Lines）。

此次「地下終劫站」，他更是以壓迫感十足的聲光效果，完整重現羅卡福特地鐵站的幽微陰暗，他於訪談提到：「觀眾跟我說看完電影後，從此害怕踏進戲院與地鐵。」此外，影片拍攝期間，劇組人員曾多次遇到如地鐵站燈光異常閃爍、聽見詭異笑聲等「超自然事件」，甚至有劇組成員表示親眼看到受詛咒亡靈。