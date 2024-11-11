MTV歐洲音樂獎 泰勒絲抱回4獎成最大贏家

泰勒絲11日晚贏得2024 MTV歐洲音樂獎4個獎項。（路透）

美國流行音樂天后泰勒絲 11日晚贏得2024 MTV歐洲音樂獎（MTV Europe Music Awards）4個獎項，成為最大贏家。

中央社引述法新社報導，泰勒絲（Taylor Swift）奪下最佳藝人獎、最佳現場演出獎、最佳美國歌手獎，並憑著與美國饒舌歌手巨星馬龍（Post Malone）合作的單曲Fortnight抱回最佳音樂錄影帶獎。

而泰勒絲在預錄的影片中表示，相當難過無法親自出席典禮，但是對於能獲得殊榮「難以置信」。

其他獲獎歌手包含南非歌手泰拉（Tyla）奪下最佳R&B獎等3個獎項；美國女歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）則抱回最佳歌曲獎。

泰勒絲的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）仍在進行中，她今年發行第11張專輯「折磨詩人俱樂部」（The Tortured Poets Department）之後，獲得本屆MTV歐洲音樂獎7項提名。

最佳藝人獎之中，她擊敗美國歌手碧昂絲 （Beyonce）、怪奇比莉（Billie Eilish）、巨星馬龍，以及橫掃英國最大流行音樂盛事「全英音樂獎」（Brit Awards）6項大獎的英國樂壇新星蕾伊（Raye）。

而莎賓娜卡本特以Espresso贏得最佳歌曲獎，力壓怪奇比莉、碧昂絲、新世代酷兒偶像查佩爾羅恩（Chappell Roan）、創作歌手班森布恩（Benson Boone）等人。

本屆MTV歐洲音樂獎獲獎者包含韓國女團BLACKPINK成員Lisa、美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）、美國饒舌天王阿姆（Eminem）、前綠洲合唱團（Oasis）主唱連恩蓋勒格（Liam Gallagher）。

美國饒舌巨星巴斯達韻（Busta Rhymes）則成為全球偶像獎贏家。

MTV歐洲音樂獎今年恢復舉辦，2023年MTV歐洲音樂獎原定在法國巴黎附近登場，但是因為以色列與哈瑪斯 （Hamas）之間的戰爭爆發而取消。