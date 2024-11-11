我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

前幕僚籲拜登辭職 讓賀錦麗成美國首位女總統

MTV歐洲音樂獎 泰勒絲抱回4獎成最大贏家

中央社／曼徹斯特11日電
泰勒絲11日晚贏得2024 MTV歐洲音樂獎4個獎項。（路透）
泰勒絲11日晚贏得2024 MTV歐洲音樂獎4個獎項。（路透）

美國流行音樂天后泰勒絲11日晚贏得2024 MTV歐洲音樂獎（MTV Europe Music Awards）4個獎項，成為最大贏家。

中央社引述法新社報導，泰勒絲（Taylor Swift）奪下最佳藝人獎、最佳現場演出獎、最佳美國歌手獎，並憑著與美國饒舌歌手巨星馬龍（Post Malone）合作的單曲Fortnight抱回最佳音樂錄影帶獎。

而泰勒絲在預錄的影片中表示，相當難過無法親自出席典禮，但是對於能獲得殊榮「難以置信」。

其他獲獎歌手包含南非歌手泰拉（Tyla）奪下最佳R&B獎等3個獎項；美國女歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）則抱回最佳歌曲獎。

泰勒絲的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）仍在進行中，她今年發行第11張專輯「折磨詩人俱樂部」（The Tortured Poets Department）之後，獲得本屆MTV歐洲音樂獎7項提名。

最佳藝人獎之中，她擊敗美國歌手碧昂絲（Beyonce）、怪奇比莉（Billie Eilish）、巨星馬龍，以及橫掃英國最大流行音樂盛事「全英音樂獎」（Brit Awards）6項大獎的英國樂壇新星蕾伊（Raye）。

而莎賓娜卡本特以Espresso贏得最佳歌曲獎，力壓怪奇比莉、碧昂絲、新世代酷兒偶像查佩爾羅恩（Chappell Roan）、創作歌手班森布恩（Benson Boone）等人。

本屆MTV歐洲音樂獎獲獎者包含韓國女團BLACKPINK成員Lisa、美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）、美國饒舌天王阿姆（Eminem）、前綠洲合唱團（Oasis）主唱連恩蓋勒格（Liam Gallagher）。

美國饒舌巨星巴斯達韻（Busta Rhymes）則成為全球偶像獎贏家。

MTV歐洲音樂獎今年恢復舉辦，2023年MTV歐洲音樂獎原定在法國巴黎附近登場，但是因為以色列與哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭爆發而取消。

泰勒絲 碧昂絲 哈瑪斯

上一則

「周六夜現場」選後首播 「肌肉川普」首登場火力全開

下一則

陶喆開唱突失聲 自嘲「證明不是假唱」 喊再來一次

延伸閱讀

葛萊美入圍揭曉 披頭四暌違27年再戰 泰勒絲又創紀錄

葛萊美入圍揭曉 披頭四暌違27年再戰 泰勒絲又創紀錄
泰勒絲周末紐奧良開唱 法官暫禁路州府驅趕遊民

泰勒絲周末紐奧良開唱 法官暫禁路州府驅趕遊民
管不動家人？泰勒絲挺賀錦麗惹怒川普 伊凡卡仍帶愛女朝聖演唱會

管不動家人？泰勒絲挺賀錦麗惹怒川普 伊凡卡仍帶愛女朝聖演唱會
流行／泰勒絲周末飲食 享受非想瘦

流行／泰勒絲周末飲食 享受非想瘦

熱門新聞

楊冪接拍劇集「斛珠夫人」收2700萬人民幣片酬。(圖／中視提供)

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

2024-11-05 19:30
鄧超(左起)、女兒小花、兒子等等、孫儷難得一起現身公開場合。（取材自微博）

孫儷一家四口罕同框 兒子長相拷貝媽媽、女兒複製爸爸

2024-11-09 22:00
劉宇寧因為顏值再度遭到網友吐槽。(取材自微博)

趙露思「珠簾玉幕」熱度奪冠 劇中的「他」卻再度醜上熱搜…

2024-11-07 20:35
吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

2024-11-03 20:32
劉亦菲帶著「鋼鐵玫瑰」，壓軸現身紅毯。（取材自微博）

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

2024-11-06 06:00
32歲的楊紫依舊少女感滿滿。（取材自微博）

楊紫32歲沒甩掉單身 李現連7年送祝福 歡樂五美也來了

2024-11-07 06:00

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大