「捍衛任務」殺神差點不是基努李維？布魯斯威利當年也想演

布魯斯威利傳原本要演出「捍衛任務」中的殺手。（路透資料照片）

即便基努李維 (Keanu Reeves)已經憑藉「捍衛任務」(John Wick)系列再登動作巨星的高峰，票房一集比一集高，他所飾演的退休 殺手約翰維克因為愛犬被殺，怒而向黑幫展開復仇，最後甚至向各路殺手組織宣戰，然則該系列的雙導演查德史塔赫斯基(Chad Stahelski)、大衛雷奇(David Leitch)近期在「好萊塢報導者」專訪中表示，一開始主角很有可能不是基努李維，因為「終極警探」(Die Hard)布魯斯威利 (Bruce Willis)聽聞劇本之後，曾釋出他很想演首集電影的意願。

報導指出，即便查德史塔赫斯基原本就想找基努李維，再加上他原本是基努李維的替身、特技指導，不過大衛雷奇透露，一開始兩人計畫拍攝該項目時，布魯斯威利就對這劇本產生興趣，而他們正式將這個故事交給基努李維之前，其實也很樂意與布魯斯威利一起合作。

但兩人也指出，布魯斯威利的年紀也會是問題，首先他比基努李維大了10歲，雖說布魯斯當時的體能也保養得很好，但能否像是基努李維那樣精準執行大量的動作場面，布魯斯的體能素材可能還有待商榷，但也有外媒讚許，布魯斯其實更能表現出退休老殺手的滄桑感。