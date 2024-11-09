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「美國隊長4」美隊對決紅浩克 獵鷹升級利刃翅膀槓總統

記者陳穎／即時報導
安東尼麥基接任成為新一代「美國隊長」。（取材自YouTube）
安東尼麥基接任成為新一代「美國隊長」。（取材自YouTube）

「美國隊長：無畏新世界」（Captain America: Brave New World）從開拍前便早是漫威死忠影迷心目中明年必看電影，最新預告更令全球觀眾期待指數破表，二代美國隊長槓上如今蔚為美國總統的「浩克死對頭」羅斯將軍，更要和首度現身的神祕「紅浩克」決一死戰，刺激動作場面和角色酷炫指數都更勝以往！

原為美隊最佳搭檔並順理成章成為二代美隊的「獵鷹」由安東尼麥基（Anthony Mackie）飾演，除了身兼扛起系列的重責大任，還要和跨世代經典巨星「福伯」哈里遜福特（Harrison Ford）對戲，然而原本戰戰兢兢的他，與福伯第一天共事緊張感便一掃而空，原因是福伯實在太真誠太酷，除了不顧形象出口成「髒」，甚至一直拚命忘詞，讓麥基開玩笑說：「他真是遜透了！」

哈里遜福特首度加入漫威電影宇宙，這次卸除超級經典巨星的擔子，接下已故影帝威廉赫特（William Hurt）的棒子、飾演當上總統的羅斯將軍，令英雄形象深植人心的他，這次反過來變成超級英雄死對頭，但也因而過足戲癮、令觀眾更加看見他身為「演員」的一面。

「美國隊長：無畏新世界」出現最新「紅浩克」。（取材自YouTube）
「美國隊長：無畏新世界」出現最新「紅浩克」。（取材自YouTube）

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