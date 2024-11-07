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觀影說劇／馬克華柏格扮特務 上演「全家逃走中」

記者陳建嘉／綜合報導
動作喜劇「全家逃走中」過程精采。(圖／Apple TV+ 提供)
動作喜劇「全家逃走中」過程精采。(圖／Apple TV+ 提供)

好萊塢巨星馬克華伯格(Mark Wahlberg)主演並擔任製作的動作喜劇電影「全家逃走中」(The Family Plan)，完美結合動作與喜劇元素，自去年底在Apple TV+ 上線後，創下最高觀看紀錄，廣獲全球觀眾好評。Apple Original Films已宣布將熱烈展開續集。

「全家逃走中」續集將再度集合馬克華柏格飾演的特務「丹摩根」、「不可能的任務」(Mission: Impossible)系列蜜雪兒摩納漢(Michelle Monaghan)、柔伊瑪格麗特科萊蒂(Zoe Margaret Colletti)以及「離婚再一起」(Splitting Up Together)范克羅斯比(Van Crosby)，摩根一家人將在續集前往歐洲展開美好聖誕假期。

該片繼續由「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)製作團隊打造，「頭號外交官」(The Diplomat)導演西蒙賽倫瓊斯(Simon Cellan Jones)將重執導筒，為觀眾帶來更多驚喜。導演西蒙賽倫瓊斯也說：「很高興能再次回歸，與摩根一家同行前往歐洲尋找完美的動作冒險耶誕假期。」

馬克華伯格說：「能夠與出色的演員們再度合作，重新詮釋丹摩根這個角色，並與賽門和大衛再度攜手，我感到興奮無比。」並說製作「全家逃走中」並能迅速在全球引起廣大觀眾迴響，讓他感到相當欣慰，「我們迫不及待與 Apple和天舞的夥伴們再次合作，為摩根家族即將在歐洲展開的失控假期，寫下新的篇章。」

好萊塢巨星馬克華伯格（右）主演並擔任製作的動作喜劇電影「全家逃走中」，確定拍攝續...
好萊塢巨星馬克華伯格（右）主演並擔任製作的動作喜劇電影「全家逃走中」，確定拍攝續集。(圖／Apple TV+ 提供)

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