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當年華老去仍貌美…黛咪摩爾「懼裂」熱賣 赴法國領貢獻獎

記者陳穎／綜合報導
黛咪摩爾日前出席2024奧斯卡電影博物館晚宴。（美聯社）
黛咪摩爾日前出席2024奧斯卡電影博物館晚宴。（美聯社）

2024最新驚悚新經典「懼裂」(The Substance)以震撼極具張力的視覺效果及觸及容貌焦慮議題的內容，引發觀眾對外貌及年齡的省思，上映後，獲得佳評如潮，引發影迷高度討論，全球票房熱賣。日前再傳入圍捷報，獲提名第37屆歐洲電影獎（European Film Award）最佳電影獎、最佳劇本獎，「懼裂」導演柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）興奮地說：「能夠獲得提名真是無比榮幸。謝謝所有團隊的努力，也恭喜整個團隊。」歐洲電影獎將於12月7日在瑞士琉森舉行頒獎典禮。

「懼裂」女主角黛咪摩爾(Demi Moore)的精湛演出，及盛讚的口碑也讓電影自北美上映至今仍話題不斷，橫掃全球新聞版面。導演洛里法吉特日前攜手女主角黛咪摩爾(Demi Moore)馬不停蹄地出席法國上映宣傳活動，兩人並出席法國電影資料館(Cinémathèque Française)為黛咪摩爾舉辦的生涯作品回顧展，並獲頒貢獻獎，以表揚她在電影界的貢獻。

黛咪摩爾感性地說：「我希望大眾別再對女性的潛力及能力感到驚訝或意外，也向所有傑出的女性致敬，希望性別議題不再是禁忌話題。」

回顧展中，黛咪摩爾代表作品包含「魔鬼女大兵」與「第六感生死戀」將進行放映，最後放映「懼裂」作為法國首映場。

電影「懼裂」描述曾經紅極一時的好萊塢巨星伊莉莎白(黛咪摩爾飾)，無法面對自己老去的容顏，決定使用一種名為「完美物質」的黑市藥物，透過注射藥物的細胞複製物質，創造出更年輕、更好的另一個自己(瑪格麗特庫利飾)。當「年華老去」及「年輕貌美」的自己該如何共存？會是更強烈的容貌焦慮大戰？還是要不斷迎合大眾對「美」的期待？一場自我身體主導權的爭奪戰即將上演。

黛咪摩爾日前出席2024奧斯卡電影博物館晚宴。（美聯社）
黛咪摩爾日前出席2024奧斯卡電影博物館晚宴。（美聯社）

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