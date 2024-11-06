碧昂絲扮「海灘遊俠」性感救生員 致敬潘蜜拉安德森

「海灘遊俠」中那件標誌性的紅色救生員泳衣，上面的「Baywatch」字樣改為取自碧昂絲名字諧音的「Beywatch」。(取自Instagram)

歌壇天后碧昂絲 (Beyoncé)駕到，快呼叫馬里布海灘(Malibu Beach)救生員！

碧昂絲在Instagram發布一組照片及影片，扮成「海灘遊俠」(Baywatch)中的性感救生員C·J·帕克(C. J. Parker)，向飾演該角色的性感女神潘蜜拉安德森(Pamela Anderson)致敬。

只見她戴著金色假髮，展示潘蜜拉安德森的幾套經典造型，其中包括1996年電影「未來帝國」(Barb Wire)的全黑緊身衣，以及1999年潘蜜拉安德森出席MTV音樂錄影帶大獎(MTV VMAs)穿著的白色上衣，搭配毛茸茸的大粉色帽。

當然，還有「海灘遊俠」中那件標誌性的紅色救生員泳衣，上面的「Baywatch」字樣改為取自碧昂絲名字諧音的「Beywatch」。

在影片版本中，碧昂絲穿著每一套造型，同時演唱最新專輯「Cowboy Carter」的歌曲「Bodyguard」。

她還巧妙地帶到選舉話題，舉著「投票 」 (vote!)的小旗幟，鼓勵大家去投票。

碧昂絲的致敬也獲得了潘蜜拉安德森本人的認可，她在Instagram限時動態(Story)轉發碧昂絲的貼文和影片，引用來自「未來帝國」的經典台詞，寫下：「Don’t call me bey…」。

另外她也在留言區中表達對碧昂絲的感謝，留言寫到：「LOVE。」