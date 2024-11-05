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華裔朱浩偉執導 新片「魔法壞女巫」找亞莉安娜LIVE獻唱

記者陳建嘉／即時報導
辛西婭艾利沃(左)和亞莉安娜在電影「魔法壞女巫」飆演技也飆唱功。（圖／UIP提供）
辛西婭艾利沃(左)和亞莉安娜在電影「魔法壞女巫」飆演技也飆唱功。（圖／UIP提供）

奇幻電影「魔法壞女巫」（Wicked）改編自風靡20年的音樂劇「女巫前傳」，並找來流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）飾演好女巫「格琳達」，葛萊美獎、東尼獎得主辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）飾演飾演西方壞女巫「艾法芭」，兩人在片中飆演技也飆唱功，直呼拍完一整天都「被掏空」。

亞莉安娜對此表示：「這對我和辛西婭來說根本連想都不用想，一定要現場演唱，而當我們度過一整天情緒激動的拍攝工作，我們都形容自己被掏空了，因為已經把所有的能量都用完了！」辛西婭則說：「我們選擇現場演唱，就代表更能夠把我們的台詞和彼此之間的對話產生感情連結，而片場有現場音樂，真是一件非常特別的事情，能夠像這樣運用歌聲真的很有力量。」

該片由「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）知名華裔導演朱浩偉執導，他透露準備拍這部電影時，不確定是不是要兩位演員現場演唱，「但她們都是世上最優秀的歌手，因此在每場戲份中現場演唱，就能夠讓觀眾完全沉浸在音樂中，整個片場實際上就是一間大型錄音室，現場錄製的歌聲中充滿赤裸裸的情感。」

導演朱浩偉也表示，觀眾將在戲院中真實感受，也會對這次的觀影體驗感到非常驚喜，「沒有人看過力量這麼強大的現場表演，這就像是坐在最好的位子，參加一場最棒的演唱會。」此外，他也強調電影的故事探討了當今許多議題，「那種不屈不撓的精神，才是「魔法壞女巫」的核心，這時候推出這部電影真的至關重要。」

辛西婭艾利沃(左)和亞莉安娜在電影「魔法壞女巫」建立友誼。（圖／UIP提供）
辛西婭艾利沃(左)和亞莉安娜在電影「魔法壞女巫」建立友誼。（圖／UIP提供）
辛西婭艾利沃(左)和亞莉安娜在電影「魔法壞女巫」飆演技也飆唱功。（圖／UIP提供...
辛西婭艾利沃(左)和亞莉安娜在電影「魔法壞女巫」飆演技也飆唱功。（圖／UIP提供）

葛萊美 華裔 瘋狂亞洲富豪

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