「孤兒怨3」證實開拍 27歲伊莎貝拉再演罪犯

25歲的伊莎貝拉傅爾曼拍攝「孤兒怨2」，透過化妝、攝影技巧重現九歲外型。（圖／寶嘉提供）

好萊塢 經典恐怖片「孤兒怨」（Orphan）當年小兵立大功，更一舉捧紅女主角伊莎貝拉傅爾曼（Isabelle Fuhrman），當年她僅12歲，演出心狠手辣的恐怖殺人魔，如今確定將開拍第三集，也將讓現年27歲的伊莎貝拉再度回歸，扮演外表猶如小孩，實際上已是成年人的智慧型罪犯「艾絲特」。

根據美國「綜藝報」指出，負責製作該系列的獅門娛樂（Lions Gate Entertainment Corporation）、黑暗城堡娛樂（Dark Castle Entertainment）都證實會開拍第三集，黑暗城堡娛樂的執行長更主動表示「很開心『孤兒怨』又將開啟全新篇章」，提到前兩部電影過去的成功，這次也將推動激動人心的故事情節，並相信「孤兒怨3」會成為粉絲必看的電影。

伊莎貝拉傅爾曼當初在「孤兒怨」的表演相當駭人。（取材自x平台）

「孤兒怨」當初以2000萬美元拍攝成本，收穫全球7800萬美元票房佳績，時隔13年後才開拍前傳「孤兒怨2：最黑暗的過去」（Orphan: First Kill），雖然伊莎貝拉已經年長，但仍透過攝影鏡位讓她的身材看起來仍是小女孩，不過此舉被影評認為仍有些不妥，畢竟伊莎貝拉的臉部輪廓已是成年人，讓電影較無說服力，另加上電影故事不如首集、電影與串流Paramount+同步發行等因素，讓全球票房最後僅收4500萬美元，如今再拍第三集，目前一切劇情細節皆不公開，而除了女主角伊莎貝拉之外，「孤兒怨2」導演威廉布倫特貝爾（William Brent Bell）也將回歸繼續執導第三集。