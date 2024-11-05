賽琳娜戈梅茲被酸身材走樣 自曝罹棘手腸胃疾病

賽琳娜戈梅茲出席新電影「毒王女人夢」首映活動，卻因外貌狀態遭到酸民攻擊。（路透）

小天后賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez)日前出席新電影「毒王女人夢」(Emilia Perez)在美法影展(American French Film Festival)的首映活動，但她當日的外貌狀態卻受到酸民攻擊批評，賽琳娜也親自回應身形改變的話題，透露自己因小腸菌叢過度增生(SIBO)疾病，持續面臨健康問題。

賽琳娜戈梅茲在新電影「毒王女人夢」中的扮相。（取材自IMDb）

在一段已刪除的TikTok 影片中，網友留言評論賽琳娜戈梅茲的外貌，賽琳娜在TikTok留言回應：「這讓我覺得噁心，我有SIBO，這一病症突然復發。」

「我不在乎我看起來不像線條畫身材，我沒有那樣的身材，就這樣，不我不是受害者，我只是普通人類。」

賽琳娜表示由於全身性紅斑狼瘡(lupus)和其他健康問題，體重會因此起伏不定。

她在電影首映會上穿著黑色開岔禮服，在多張活動照片中可以看到她的手臂放在腰部附近的位置，據Elle報導，一些粉絲暗示賽琳娜似乎想遮掩身材。

SIBO是指小腸菌叢過度增生，發生於食物和廢物通過消化道的速度變慢時，為細菌提供滋生地。SIBO通常由手術或疾病引起，症狀包括胃氣帳、胃痛和營養不良。

粉絲也在賽琳娜回應的留言中表達支持，一名網友留言：「網路是所有人最大的黑粉。」另一人寫到：「他們為各種事找她的找碴，真令人心碎。」一名粉絲則讚嘆：「不過她真完美。」

賽琳娜近日在TikTok分享她在前往「少年魔法師：後繼者」(Wizards Beyond Waverly Place)首映途中，停留投票 的影片。

一些粉絲認為她在影片中穿的紅色禮服代表她支持川普 。但賽琳娜實際上是民主黨支持者，並且對於川普的競選活動一直持批評態度。