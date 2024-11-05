我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰國小河馬「彈跳豬」大啖水果拼盤 預測川普勝選

波音員工投票同意加薪38%新合約方案 宣告結束罷工

賽琳娜戈梅茲被酸身材走樣 自曝罹棘手腸胃疾病

娛樂新聞組／綜合報導
賽琳娜戈梅茲出席新電影「毒王女人夢」首映活動，卻因外貌狀態遭到酸民攻擊。（路透）
賽琳娜戈梅茲出席新電影「毒王女人夢」首映活動，卻因外貌狀態遭到酸民攻擊。（路透）

小天后賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez)日前出席新電影「毒王女人夢」(Emilia Perez)在美法影展(American French Film Festival)的首映活動，但她當日的外貌狀態卻受到酸民攻擊批評，賽琳娜也親自回應身形改變的話題，透露自己因小腸菌叢過度增生(SIBO)疾病，持續面臨健康問題。

賽琳娜戈梅茲在新電影「毒王女人夢」中的扮相。（取材自IMDb）
賽琳娜戈梅茲在新電影「毒王女人夢」中的扮相。（取材自IMDb）

在一段已刪除的TikTok影片中，網友留言評論賽琳娜戈梅茲的外貌，賽琳娜在TikTok留言回應：「這讓我覺得噁心，我有SIBO，這一病症突然復發。」

「我不在乎我看起來不像線條畫身材，我沒有那樣的身材，就這樣，不我不是受害者，我只是普通人類。」

賽琳娜表示由於全身性紅斑狼瘡(lupus)和其他健康問題，體重會因此起伏不定。

她在電影首映會上穿著黑色開岔禮服，在多張活動照片中可以看到她的手臂放在腰部附近的位置，據Elle報導，一些粉絲暗示賽琳娜似乎想遮掩身材。

SIBO是指小腸菌叢過度增生，發生於食物和廢物通過消化道的速度變慢時，為細菌提供滋生地。SIBO通常由手術或疾病引起，症狀包括胃氣帳、胃痛和營養不良。

粉絲也在賽琳娜回應的留言中表達支持，一名網友留言：「網路是所有人最大的黑粉。」另一人寫到：「他們為各種事找她的找碴，真令人心碎。」一名粉絲則讚嘆：「不過她真完美。」

賽琳娜近日在TikTok分享她在前往「少年魔法師：後繼者」(Wizards Beyond Waverly Place)首映途中，停留投票的影片。

一些粉絲認為她在影片中穿的紅色禮服代表她支持川普。但賽琳娜實際上是民主黨支持者，並且對於川普的競選活動一直持批評態度。

TikTok 川普 投票

上一則

趙露思揪團挺劇鬧笑話…珠簾玉幕變「珠簾玉米」

下一則

景甜手術後曝光「素顏病床照」笑喊：我沒洗臉有眼屎

延伸閱讀

彭博：蘋果將增加在印尼投資 爭取解除iPhone 16禁售令

彭博：蘋果將增加在印尼投資 爭取解除iPhone 16禁售令
幼兒感冒藥根本沒用？兒科醫師說絕不讓孩子吃或用的五種東西

幼兒感冒藥根本沒用？兒科醫師說絕不讓孩子吃或用的五種東西
炒飯、葡萄柚藏健康風險？「5食物」謹慎吃

炒飯、葡萄柚藏健康風險？「5食物」謹慎吃
美生育率新低 30%年輕人不想要孩子

美生育率新低 30%年輕人不想要孩子

熱門新聞

郁方教養子女有一套方式，小孩也都非常爭氣。記者葉君遠／攝影

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

2024-10-30 17:37
吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

2024-11-03 20:32
虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。(取材自微博)

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

2024-11-02 21:31
53歲李英愛(右)和73歲老公鄭浩英甜蜜放閃。（取材自news1）

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

2024-10-28 04:58
三金大滿貫影后宋佳，演技是公認的。(取材自微博)

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

2024-10-31 21:34
78歲徐少強(右)和小30歲妻子前後過世，一起舉辦告別式。圖／摘自微博

徐少強與小30歲妻共赴黃泉 合成遺照曝光全場泣

2024-10-06 10:59

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百