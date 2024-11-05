我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰國小河馬「彈跳豬」大啖水果拼盤 預測川普勝選

波音員工投票同意加薪38%新合約方案 宣告結束罷工

班艾佛列克罕談前妻 大讚珍妮佛洛佩茲很棒

記者陳建嘉／綜合報導
好萊塢銀色夫婦珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克，今年8月已正式離婚。(路透資料照片)
好萊塢銀色夫婦珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克，今年8月已正式離婚。(路透資料照片)

班艾佛列克（小班，Ben Affleck）、珍妮佛洛佩茲（翹臀珍，Jennifer Lopez）分手20年復合，雙方於2022年7月結婚，沒想到結婚僅兩年，今年8月就宣告離婚，先前珍妮佛提到離婚是她最艱難的時刻，也決定暫時停工處理情緒問題，多陪伴小孩。最近班艾佛列克受訪時提到珍妮佛，但只單純聊電影，提到前妻的表現不忘強調「她很棒，我們相信合適的人」。

班艾佛列克與珍妮佛在離婚前合作運動勵志片「Unstoppable」，講述一名獨力撫養五個小孩的單親母親，力挺小孩們想要成為運動員的夢想，由班艾佛列克、麥特戴蒙（Matt Damon）監製，並由珍妮佛洛佩茲主演。

該片日前在多倫多影展首映，班艾佛列克接受「Entertainment Tonight」訪問時，對於演員們極力讚賞，直誇這部電影根基於許多才華洋溢的藝術家，包括比利高登柏格（Billy Goldenberg）、唐奇鐸（Don Cheadle），也提到珍妮佛洛佩茲，更直言飾演女主角的珍妮佛非常出色，「我們一直都相信正確的人，這部電影就是一個例子」，還補充表示能與珍妮佛合作是非常開心的一件事。

然則先前在多倫多影展上，班艾佛列克雖未出席，由同樣身為監製的好友麥特戴蒙代為出席，麥特與珍妮佛還在首映會上大方合照。知情人士表示，珍妮佛從一開始就不怕尷尬，全因她認為這部電影會成為她的生涯代表作，電影首映後也好評不斷，預計將會是珍妮佛的轉型之作。

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 比利

上一則

好為人師、喜歡說教？黃磊吐心聲：只是分享感受

下一則

背德專業戶？王星越劇中專奪人妻 張晚意就愛「妹妹」

延伸閱讀

1個挺共和黨 1個支持民主黨 夫妻結婚6年政治不合鬧離婚

1個挺共和黨 1個支持民主黨 夫妻結婚6年政治不合鬧離婚
「慾望師奶」投資眼光獨到 坐享「捍衛任務」分紅10年

「慾望師奶」投資眼光獨到 坐享「捍衛任務」分紅10年
女被殺18年後 照片被製作聊天機器人 父親憤怒 製作公司刪除

女被殺18年後 照片被製作聊天機器人 父親憤怒 製作公司刪除
翹臀珍4度離婚 吐真心話：人生最艱難時刻

翹臀珍4度離婚 吐真心話：人生最艱難時刻

熱門新聞

郁方教養子女有一套方式，小孩也都非常爭氣。記者葉君遠／攝影

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

2024-10-30 17:37
吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

2024-11-03 20:32
虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。(取材自微博)

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

2024-11-02 21:31
53歲李英愛(右)和73歲老公鄭浩英甜蜜放閃。（取材自news1）

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

2024-10-28 04:58
三金大滿貫影后宋佳，演技是公認的。(取材自微博)

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

2024-10-31 21:34
78歲徐少強(右)和小30歲妻子前後過世，一起舉辦告別式。圖／摘自微博

徐少強與小30歲妻共赴黃泉 合成遺照曝光全場泣

2024-10-06 10:59

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百