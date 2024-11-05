班艾佛列克罕談前妻 大讚珍妮佛洛佩茲很棒

好萊塢銀色夫婦珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克，今年8月已正式離婚。(路透資料照片)

班艾佛列克 （小班，Ben Affleck）、珍妮佛洛佩茲 （翹臀珍，Jennifer Lopez）分手20年復合，雙方於2022年7月結婚，沒想到結婚僅兩年，今年8月就宣告離婚，先前珍妮佛提到離婚是她最艱難的時刻，也決定暫時停工處理情緒問題，多陪伴小孩。最近班艾佛列克受訪時提到珍妮佛，但只單純聊電影，提到前妻的表現不忘強調「她很棒，我們相信合適的人」。

班艾佛列克與珍妮佛在離婚前合作運動勵志片「Unstoppable」，講述一名獨力撫養五個小孩的單親母親，力挺小孩們想要成為運動員的夢想，由班艾佛列克、麥特戴蒙（Matt Damon）監製，並由珍妮佛洛佩茲主演。

該片日前在多倫多影展首映，班艾佛列克接受「Entertainment Tonight」訪問時，對於演員們極力讚賞，直誇這部電影根基於許多才華洋溢的藝術家，包括比利 高登柏格（Billy Goldenberg）、唐奇鐸（Don Cheadle），也提到珍妮佛洛佩茲，更直言飾演女主角的珍妮佛非常出色，「我們一直都相信正確的人，這部電影就是一個例子」，還補充表示能與珍妮佛合作是非常開心的一件事。

然則先前在多倫多影展上，班艾佛列克雖未出席，由同樣身為監製的好友麥特戴蒙代為出席，麥特與珍妮佛還在首映會上大方合照。知情人士表示，珍妮佛從一開始就不怕尷尬，全因她認為這部電影會成為她的生涯代表作，電影首映後也好評不斷，預計將會是珍妮佛的轉型之作。