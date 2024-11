美國傳奇唱片製作人昆西瓊斯周日晚間在加州家中去世,享壽91歲。(美聯社)

美國傳奇唱片製作人昆西瓊斯(Quincy Jones)周日晚間在加州 貝萊爾的家中去世,享壽91歲,他的死因並未透露。

昆西瓊斯在70年的音樂生涯中以藝術家、樂隊指揮、作曲家、編曲家和製作人的身分取得了傑出的成就。

昆西瓊斯的職業生涯橫跨五個年代,創紀錄地獲得79個葛萊美獎提名和27次獲獎,包括1991年他獲得的葛萊美傳奇藝人大獎以及4次有色人種民權促進協會形象獎傑出爵士藝人獎。

昆西瓊斯可說是音樂界的傳奇,不只是專輯,就連麥可傑克森經典之作「We Are the World」也是由他製作的。

他與麥可傑克森合作錄製數張大受歡迎的專輯,包括「Off the Wall」、「Thriller」。1985年製作和指揮了著名的公益歌曲「We Are the World」。