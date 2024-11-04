「慾望師奶」投資眼光獨到 坐享「捍衛任務」分紅10年

伊娃朗格莉亞被認為是系列電影「捍衛任務」的幕後功臣之一。（路透資料照片）

曾獲金球獎提名的女星伊娃朗格莉亞(Eva Longoria)以「慾望師奶」(Desperate Housewives)的蘇嘉碧一角而聞名，同時也被認為是系列電影「捍衛任務」(John Wick)的幕後功臣之一，日前她在訪問中表示，當初她投資 這部電影時並未想太多。

在「商業內幕」(Business Insider)的一則訪問中，伊娃朗格莉亞談到，首部「捍衛任務」在2014年開拍前面臨預算不足的窘境，她慷慨解囊參與了投資。

共同導演查德史塔赫斯基(Chad Stahelski)透露，共同導演大衛雷奇(David Leitch)及主演基努李維 (Keanu Reeves)都投入自己的資金，製片人之一伊旺尼克(Basil Iwanyk)甚至刷爆三張信用卡，才讓這部電影得以殺青。

查德史塔赫斯基表示，當時伊娃朗格莉亞「前來救援」，負責籌措資金的機構CAA向客戶解釋投資機會後，伊娃朗格莉亞即時挹注資金填補了缺口，否則在24小時內，「我們就不得不鎖上片廠大門走人」。

伊娃朗格莉亞回憶：「我當時對投資是門外漢，這是一大筆錢，我想著『所以這要如何運作？』我完全不知道。我希望能說自己是個投資天才，明白而且能夠計算風險，但不是這樣，我完全不是。」

她證實了關於CAA的資訊，解釋「有一名經紀人，他甚至不是我的經紀人，他打給我說，『妳有資金，妳應該把錢投入這部電影』。」

伊娃朗格莉亞表示：「而且我甚至不知道電影是如何製作的，我當時想，『財務缺口是什麼意思』？」

這次投資經驗點燃了伊娃朗格莉亞的熱情，之後她陸續參與製作多部作品。