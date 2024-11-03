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阿湯哥還想出「任務9」 效法哈里遜福特拍到80幾歲

記者陳建嘉／綜合報導
湯姆克魯斯曾被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後，交棒給別人。（路透資料照片）
湯姆克魯斯曾被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後，交棒給別人。（路透資料照片）

湯姆克魯斯(Tom Cruise)貴為好萊塢天王，近年才剛拍完代表作續作「不可能的任務8」(Mission: Impossible 8)，預計明年5月上檔。先前曾盛傳派拉影業預計正式結束該系列，不過62歲的阿湯哥認為自己還年輕，還想拍第九集，「哈里遜福特80幾歲還在拍電影，我還有20年追上他」。

由於「不可能的任務」系列每集都斬獲大好評，票房也相當亮眼，但因為該片有大量高難度特技，再加上湯姆克魯斯剛過60歲，日前傳出將改由其他年輕演員接棒。不過湯姆克魯斯接受外媒訪問時提到哈里遜福特直到80多歲還在拍「印第安納瓊斯」系列，「我會繼續拍『不可能的任務』系列，直到我追上他的年紀」。

而「不可能的任務8」籌拍時受到疫情影響，再加上多次停拍、補拍，又有遠比前幾集盛大的動作場面，成本據傳已經飆升至近4億美元。但據傳阿湯哥對該片相當有信心，認為該片將會突破系列新紀錄。

才剛拍完「不可能的任務8」，湯姆目前也正在籌備「捍衛戰士3」(John Wick: Chapter 3-Parabellum)。而外媒「好萊塢報導者」指出湯姆的野心不僅於此，由他主演的1990年賽車特技電影「霹靂男兒」(Days of Thunder)也將拍續集。但這是他與前妻妮可基嫚的定情作，外界認為兩人早就各自有新戀情，若要拍續集，找回前任女主角的機會似乎不高。　

湯姆克魯斯主演「不可能的任務」系列，動作特技戲幾乎都親自上陣。(取材自IMDb)
湯姆克魯斯主演「不可能的任務」系列，動作特技戲幾乎都親自上陣。(取材自IMDb)

湯姆克魯斯 阿湯哥 好萊塢

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