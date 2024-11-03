「超人」兒女讚父親是真正英雄 誇新超人「帥又善良」

克里斯多夫李維(右)全身癱瘓後仍積極出席活動鼓舞身障人士。圖左為奧斯卡影后蘇珊莎蘭登。(路透資料照片)

「超人」克里斯多夫李維(Christopher Reeve)今年離世滿20年，華納兄弟影業推出紀錄片「超/人：克里斯多夫李維傳奇故事」，而他的三個小孩馬修(Matthew)、雅莉珊卓(Alexandra)與威爾(Will)日前接受本報系聯合報專訪，他們異口同聲誇讚父親是真正的英雄，「他強大的求生意志是我們最珍貴的遺產」。

馬修提到父親演出「超人」系列之後，一直是全球影迷喜愛的超級巨星，卻因為墜馬意外導致全身癱瘓，瞬間跌落人生最低潮，「我們的爸爸花了一年的時間就要自己振作起來，更讓我們感動的是，他反過來安慰我們這些小孩，說他選擇接受命運的安排，也請我們千萬不要太難過」。

「超/人：克里斯多夫李維傳奇故事」日前在洛杉磯 舉辦首映會，接替亨利卡維爾(Henry Cavill)的新任「超人」大衛科倫斯韋(David Corenswet)也現身活動。威爾誇讚大衛不僅外型高大帥氣，對他們非常有禮貌，還主動告白他的偶像就是克里斯多夫李維，「他與我爸一樣都是就讀茱莉亞表演學院，我們一遇到他，就感受到他有扮演『超人』的天賦，他真的是很善良、慷慨的人」。

威爾更表示，大衛抬頭看著天空的模樣，對他們來說，完全就是復刻克里斯多夫李維，「我們都非常期待明年上映的新版『超人』電影」。