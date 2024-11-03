我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛骨悚然搭機經驗 密閉貨艙高空傳敲擊聲 折返破門「沒半個人」

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

「超人」兒女讚父親是真正英雄 誇新超人「帥又善良」

記者陳建嘉／綜合報導
克里斯多夫李維(右)全身癱瘓後仍積極出席活動鼓舞身障人士。圖左為奧斯卡影后蘇珊莎蘭登。(路透資料照片)
克里斯多夫李維(右)全身癱瘓後仍積極出席活動鼓舞身障人士。圖左為奧斯卡影后蘇珊莎蘭登。(路透資料照片)

「超人」克里斯多夫李維(Christopher Reeve)今年離世滿20年，華納兄弟影業推出紀錄片「超/人：克里斯多夫李維傳奇故事」，而他的三個小孩馬修(Matthew)、雅莉珊卓(Alexandra)與威爾(Will)日前接受本報系聯合報專訪，他們異口同聲誇讚父親是真正的英雄，「他強大的求生意志是我們最珍貴的遺產」。

馬修提到父親演出「超人」系列之後，一直是全球影迷喜愛的超級巨星，卻因為墜馬意外導致全身癱瘓，瞬間跌落人生最低潮，「我們的爸爸花了一年的時間就要自己振作起來，更讓我們感動的是，他反過來安慰我們這些小孩，說他選擇接受命運的安排，也請我們千萬不要太難過」。

「超/人：克里斯多夫李維傳奇故事」日前在洛杉磯舉辦首映會，接替亨利卡維爾(Henry Cavill)的新任「超人」大衛科倫斯韋(David Corenswet)也現身活動。威爾誇讚大衛不僅外型高大帥氣，對他們非常有禮貌，還主動告白他的偶像就是克里斯多夫李維，「他與我爸一樣都是就讀茱莉亞表演學院，我們一遇到他，就感受到他有扮演『超人』的天賦，他真的是很善良、慷慨的人」。

威爾更表示，大衛抬頭看著天空的模樣，對他們來說，完全就是復刻克里斯多夫李維，「我們都非常期待明年上映的新版『超人』電影」。

洛杉磯

上一則

海蒂克隆、賈奈兒夢內 萬聖節變裝秀「撞臉」ET

下一則

「武后」劉曉慶能屈能伸 出獄後橫店當臨演 當劉濤丫鬟

延伸閱讀

「超人」兒女曝爸爸私生活 誇新超人「帥又善良」

「超人」兒女曝爸爸私生活 誇新超人「帥又善良」
獨／「超人」29年前墜馬全身癱瘓 羅賓威廉斯暖舉曝光

獨／「超人」29年前墜馬全身癱瘓 羅賓威廉斯暖舉曝光
「海灘遊俠」麥可68歲病逝 大衛慟：他救過我4次命

「海灘遊俠」麥可68歲病逝 大衛慟：他救過我4次命
68歲「海灘遊俠」男星麥可紐曼離世 大衛：他救過我好幾次

68歲「海灘遊俠」男星麥可紐曼離世 大衛：他救過我好幾次

熱門新聞

郁方教養子女有一套方式，小孩也都非常爭氣。記者葉君遠／攝影

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

2024-10-30 17:37
53歲李英愛(右)和73歲老公鄭浩英甜蜜放閃。（取材自news1）

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

2024-10-28 04:58
徐璐如今變得更有女人味。(取材自微博)

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

2024-10-26 08:00
三金大滿貫影后宋佳，演技是公認的。(取材自微博)

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

2024-10-31 21:34
78歲徐少強(右)和小30歲妻子前後過世，一起舉辦告別式。圖／摘自微博

徐少強與小30歲妻共赴黃泉 合成遺照曝光全場泣

2024-10-06 10:59
「懼裂」黛咪摩爾手指做特殊化妝。圖／CATCHPLAY提供

黛咪摩爾「懼裂」太強大 肉體恐懼搶影后：手指有戲

2024-10-30 14:21

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元