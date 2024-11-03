海蒂克隆、賈奈兒夢內 萬聖節變裝秀「撞臉」ET

海蒂克隆(右)今年與樂手夫婿考利茲(左)雙雙化身經典電影「E.T.外星人」，令人完全看不出本尊廬山真面目。(路透)

萬聖節 當天，美國東西兩岸同時上演名人E.T.變裝秀，德國名模海蒂克隆(Heidi Klum)在紐約舉行的名人派對，與丈夫雙雙化身成外星人E.T.。無獨有偶，影歌雙棲女藝人賈奈兒夢內(Janelle Monáe)也以唯妙唯肖的E.T.造型在洛杉磯 的一場派對現身。

美聯社報導，海蒂克隆每年萬聖節都會號召名流友人在紐約舉行變裝派對，今年與樂手夫婿考利茲(Tom Kaulitz)雙雙化身經典電影「E.T.外星人」(E.T. the Extra-Terrestrial)的模樣，令人完全看不出本尊廬山真面目。

海蒂克隆本尊。(美聯社)

海蒂克隆E.T.造型，搭配電子眼、細長脖子、金色假髮與一根發光長食指，與電影版本幾乎如出一轍，製作道具服費時一年。她對美聯社記者坦承：「從我九歲起就一直是E.T.粉絲。而且還為自己的E.T.造型，添加頭髮與小帽子，穿戴薄紗洋裝與紅色披肩。」

報導指出，E.T.的腦袋是套在海蒂克隆頭頂，她的臉則藏在E.T.脖子裡，只隱約露出眼睛和嘴巴。而且服裝內還有機關，只要海蒂克隆一講話，E.T.也會跟著張嘴。

海蒂克隆興奮地說：「我就是想要這副模樣，E.T.個頭比較矮小，所以我認為調整比例也很有趣。」

無獨有偶，葛萊美 獎(Grammy)女歌手賈奈兒夢內也在洛杉磯的名人萬聖節變裝派對以E.T.造型現身。

賈奈兒夢內向「時人」雜誌(People magazin)坦承，訂製E.T.道具服籌畫兩年時間，而且身穿燕尾服的E.T.道具服還有長短兩種版本，穿上短版道具服的賈奈兒夢內得蹲著走路；至於長版E.T.道具服則方便行走與跳舞。