若漫威敢用AI重建他鋼鐵人影像 小勞伯道尼：死也要告

小勞勃道尼不希望AI技術重現漫威電影「鋼鐵人。(取材自IMDb)

好萊塢影星小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)認為，漫威 (Marvel)高層不會使用人工智慧(AI )重現鋼鐵人東尼‧史塔克(Tony Stark)的形象；若漫威執意為之，小勞勃道尼矢言提告，即便他死後也會委託律師事務所興訟。

道尼在最近一期的「On With Kara Swisher」播客(podcast)節目中坦言，不希望AI技術重現自己的形象，包括他曾扮演的漫威英雄鋼鐵人(Iron Man)，而若漫威透過AI擅自重建他的肖像，他將告遍所有人。

小勞勃道尼表示，「我不擔心他們挾持我角色的靈魂，因為無論如何，都會由三、四個人做出所有決定，他們永遠不會這樣對我，無論我是否發表意見。」

史威舍(Kara Swisher)表示，現階段的漫威高層終將換人。

道尼說：「嗯，你說得對；我在此聲明，我打算按規範起訴所有未來的(漫威)高層。」

史威舍提醒，「你終有一死。」

道尼回答：「但我的律師事務所仍會非常活躍。」

對於美聯社記者的詢問，漫威工作室和道尼的代表不予置評。

「美國演員工會及美國廣播電視演員工會聯合會」(Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists，簡稱SAG-AFTRA)發言人則表示，道尼有權拒絕在電影中使用任何數位複製品，因為加州新法禁止在未經事先同意的情況下，未經授權便逕自複製逝世演員的肖像。

美聯社報導，道尼與史威舍此次的討論正值好萊塢電玩從業人員罷工 之際，這場罷工始於7月，工會成員先前與遊戲產業巨頭就新的互動媒體協議談判逾18個月，但協議因AI保障的議題未達共識而破局。

SAG-AFTRA領袖將此次勞資糾紛，定調為演員的生存危機。

電影工作室如何應用AI的憂慮，助長工會去年持續四個月的電影和電視罷工；SAG-AFTRA最終簽署協議，要求工作室取得數位複製品演員的知情同意。