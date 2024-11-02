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「真正冠軍」科林法洛推輪椅 助罕病老友完成馬拉松

編譯徐薏茹／綜合報導
柯林法洛推著坐輪椅的老朋友艾瑪·佛加第參加都柏林馬拉松，一起衝過終點線完賽。(YouTube截圖)
柯林法洛推著坐輪椅的老朋友艾瑪·佛加第參加都柏林馬拉松，一起衝過終點線完賽。(YouTube截圖)

愛爾蘭男星柯林法洛(Colin Farrell)日前參與都柏林馬拉松(Dublin Marathon)，他推著坐輪椅的老朋友艾瑪·佛加第(Emma Fogarty)一起衝過終點線完賽。本次馬拉松的舉辦目的是為愛爾蘭慈善組織DEBRA募款，以幫助佛加第等表皮溶解水皰症(epidermolysis bullosa，簡稱EB，俗稱泡泡龍)患者。

根據PA Media報導，佛加第是愛爾蘭目前年齡最大的等表皮溶解水皰症倖存患者，她出生時左腳和右手臂沒有皮膚，稍稍觸碰就可能導致非常疼痛的水泡。

佛加第今年6月慶祝自己的40歲生日，這是她從未想過能達到的里程碑，因為她患有該疾病最嚴重的類型，能度過40歲生日也是她和柯林法洛承諾一同參與馬拉松比賽的原因。

27日下午柯林法洛在賽程後段與佛加第會面時，周遭的群眾為他們吶喊加油。

柯林法洛告訴PA：「我認識佛加第很多年了，她象徵著勇敢，她代表著勇氣和純粹的毅力。」

兩人在當地時間下午1時前通過終點線，柯林法洛最終以4小時6.45秒完賽，他說：「比起她(佛加第)每天不得不忍受的痛苦相比，這次馬拉松根本不算什麼，雖然她從不表現出來。」。

「我很榮幸能看到她在終點前4公里處等我，每一段都代表了她生命中的一個十年，很榮幸一起完成最後一段，我永遠不會忘記這一刻。」

佛加第向PA透露：「這對我來說是夢想成真，我想要謝謝柯林，他是我所能擁有最支持我、慷慨和忠實的朋友。」

「他總是對EB患者表現出同情和共鳴，在我眼中他是真正的冠軍。」

「跑馬拉松從來不是容易的事，但一旦他承諾參加，就不會退縮，他是一個信守承諾的人。」

佛加第和柯林法洛最初預計為DEBRA募款40萬歐元，現在的目標則是達到百萬元，根據網站顯示，他們已經達到四分之三的金額。

柯林法洛推著坐輪椅的老朋友艾瑪·佛加第參加都柏林馬拉松，一起衝過終點線完賽。(Y...
柯林法洛推著坐輪椅的老朋友艾瑪·佛加第參加都柏林馬拉松，一起衝過終點線完賽。(YouTube截圖)

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