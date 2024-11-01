愛演反派轉性了？ 休葛蘭宣傳Heretic自嘲召妓黑歷史

休葛蘭近年來徹底轉型，很少再演以往拿手的風流小生。（路透資料照片）

英倫喜劇天王休葛蘭(Hugh Grant)曾因主演「你是我今生的新娘」(Four Weddings and a Funeral)、「愛是您愛是我」(Love Actually)聞名，卻曾在好萊塢 日落大道上召妓被捕，甚至鬧進了警局，被拍下檔案照，讓他一度聲勢重挫，最近他為驚悚新片「Heretic」宣傳，出席美國電影學會（AFI）在中國戲院的放映活動，竟主動提及尷尬舊事，逗笑在場許多觀眾。

休葛蘭在活動上暗示過往買春的黑歷史，「除了能來到這裡感到無比開心以外，我沒什麼有趣的事好補充了，好萊塢大道對我來說一直是一個很幸運的地方」，休葛蘭當年原本要在美國與茱莉安摩爾搭配浪漫新片「懷胎九月」(Nine Months)，未料在上映前夕被抓到公然召妓，最後被判緩刑2年、繳納罰金美金1000元，而他溫文、憂鬱的形象也因此重挫，相隔幾年後才已在「BJ單身日記」(Bridget Jones's Diary)、「非關男孩」(About a Boy)的痞男形象闖出另一片天，而他當時也與名模女友伊莉莎白赫莉陷入低潮，最後也在2000年分手。

休葛蘭多次向外界道歉，更在2003年接受「泰晤士報」訪問時，強調當晚喝得很醉，再加上年輕不懂事，「雖然這真的不好，但某方面來說，也對我產生一些很積極的事物，我不得不說，要以中性的態度看待這件事」。