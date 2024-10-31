離婚官司打8年…裘莉憔悴「頭禿一塊」 認了很孤獨

安琪莉娜裘莉的太陽穴附近疑似出現一大塊光禿空缺。(路透)

安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)與前夫布萊德彼特 的離婚官司已打8年，至今仍沒結果，近年裘莉復出為主演新片「Maria」勤做宣傳，最近出席活動時，竟被拍到一臉憔悴模樣，頭部疑似禿了一塊，即便依舊美麗，看起來仍有些疲態。

裘莉出席新片首映，即便打扮時髦，穿著一襲綢緞禮服外搭深色外衣，再搭配超蓬捲髮、豔紅口紅，仍然有著國際巨星的氣場，但是身形明顯消瘦，面容憔悴，髮際線也往後退。而她最近接受「時人」訪問時，被問到自己與傳奇女歌手Maria之間的共同點，她坦言是「孤獨感」，「我不會講太多，因為這很私人，但我們肯定都有孤獨感以及敬業態度」，並說自己是個不完美的人，但很努力工作，也說Maria也是很努力的人，並且對自己也非常嚴格。

新片「Maria」是裘莉相隔三年回歸影壇，她在片中化身傳奇女高音瑪莉亞卡拉絲(Maria Callas)，曾坦言非常緊張，「事前要花近七個月的時間準備，包括專業歌劇演員的表演動作、發聲方式，還要反覆聽瑪莉亞卡拉絲生前留下的大量講座錄音，簡直就像直接接受瑪莉亞卡拉絲的指導」，不過電影在威尼斯影展上映後好評如潮，也有不少人認為她有望角逐明年奧斯卡 影后。