甜茶明星臉大賽紐約登場 本尊現身掀轟動

戴著棒球帽的提摩西夏勒梅一現身，立刻引起現場騷動。(取材自X平台)

好萊塢 新生代演員「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）明星臉大賽日前在紐約登場，甜茶本人驚喜現身，瞬間點燃了現場氣氛。

娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，大約20名下頜線輪廓分明、配上一頭胡桃色波浪捲髮的年輕男性，與大批觀眾聚集在紐約華盛頓廣場公園（Washington Square Park）。

以同志 經典電影「以你的名字呼喚我」（Call Me byYour Name）走紅的提摩西夏勒梅戴著棒球帽，悄悄出現在比賽現場，並與參賽者合照，令人驚喜不已。

在社群媒體 流傳的影像捕捉到提摩西夏勒梅亮相的那一刻，周圍粉絲紛紛拿起手機拍照。一名社群平台用戶在評論中寫道：「我們怎麼知道那真的是他？說不定只是長得很像。」

YouTube創作者Anthony Po聲稱是這次活動的幕後推手，而他本人也與演出「沙丘」（Dune）及「旺卡」（Wonka）的提摩西夏勒梅相當神似。他在社群平台X寫道：「感謝我的頭號粉絲（提摩西夏勒梅）現身。 」

不過，由於現場人潮眾多，警方對此採取行動，護送至少一名參賽者轉移陣地。

社群媒體指出，獲勝者不僅獲得一座超大金色獎杯，還有一張50美元支票。