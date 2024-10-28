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凱特布蘭琪新片大鬧G7峰會 演德國總理強調「不是梅克爾」

編譯俞仲慈／綜合報導
凱特布蘭琪對於能夠飾演享有特權的國家領導人，覺得相當有趣。（歐新社資料照片）
凱特布蘭琪對於能夠飾演享有特權的國家領導人，覺得相當有趣。（歐新社資料照片）

奧斯卡影后凱特布蘭琪(Cate Blanchett)今年首部電影「G7高瘋會：首腦危機」(Rumours)，並在片中飾演德國總理，不過她強調角色與德國前總理梅克爾(Angela Merkel)毫無關係。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，由當代實驗電影大師蓋伊馬丁(Guy Maddin)執導的「G7高瘋會：首腦危機」今年5月間在坎城影展(Cannes Film Festival)首映，劇情講述民主國家領導人出席七國高峰會(G-7 summit)期間，卻在草擬聯合聲明時意外在黑夜的森林中走失，劇情荒誕又發人省思。

最近「G7高瘋會：首腦危機」參加多倫多影展(Toronto International Film Festival)，劇中飾演德國女總理的布蘭琪卻堅持角色無關梅克爾；她說：「女性國家領導人例子很少見，不是嗎？所以當你飾演德國總理，大家自然而然會想到梅克爾。」

儘管如此，布蘭琪飾演的德國總理說得一口德國腔英語，她坦承拍片前看過前總統歐巴馬(Barack Obama)參加G7峰會的舊影片，其中一段有梅克爾現身。

布蘭琪表示：「梅克爾看著歐巴馬下車，對於一個如此難以捉摸、產生如此令人難以置信的影響力的人物，有那麼一瞬間你會覺得『她完全迷失了』。」並補充道：「在我觀看那段影片時，梅克爾最大盟友已經卸任，但是角色與梅克爾無關，不是、絕不是。」

不過布蘭琪自2016年獲邀擔任聯合國難民署(UNHCR)親善大使以來，曾經參加眾多外交會議，包括每年元月在瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇。

對布蘭琪而言能夠飾演享有特權的國家領導人，也是相當有趣的經驗：「我參加過數場這類政治會議，你們也知道所有結果在討論前已經敲定，因為必須將成果呈現給媒體。」並強調：「看到世界領導人可以擺脫束縛、拋開辦公室所有門面，也是一種享受。」

凱特布蘭琪(右二)在「G7高瘋會：首腦危機」中飾演德國總理。（取材自IMDb）
凱特布蘭琪(右二)在「G7高瘋會：首腦危機」中飾演德國總理。（取材自IMDb）

梅克爾 德國 G7

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