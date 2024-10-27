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「誠實診療室」傑森席格脆弱一面 自爆失戀會崩潰全裸

記者陳建嘉／綜合報導
傑森席格(右)、哈里遜福特在「誠實診療室」飾演一對心理醫生師徒，面對各式各樣的心理疾病患者。(圖／Apple TV+提供)
傑森席格(右)、哈里遜福特在「誠實診療室」飾演一對心理醫生師徒，面對各式各樣的心理疾病患者。(圖／Apple TV+提供)

傑森席格(Jason Segel)主演喜劇影集「誠實診療室」(Shrinking)推出第二季，日前在專訪透露自己常在戲劇裡大方裸露，也在前一季大方露臀。傑森席格自認年輕時失戀確實會在家崩潰全裸，「這是我表達脆弱的方式，而現在我已經知道怎麼紓壓、向他人尋求協助」。

傑森席格在「誠實診療室」第2季與巨星哈里遜福特（Harrison Ford）再度合作，兩人在劇中是同為心理醫生的師徒，哈里遜會不時嘲諷他的外型、行為，而他完全不以為意，「很多人以為他會像劇中嘲笑我，但其實被他嘲笑並不是一件壞事，他完全不會讓我不舒服」，他覺得自己較像是一個嘮叨的小弟弟，但其實彼此在第二季的關係更像父子，「我試圖想以另類、瘋狂的心理療法協助病患，但他會把我拉回正軌」。

傑森過往曾演過「追愛總動員」（How I Met Your Mother）、「忘掉負心女」（Forgetting Sarah Marshall）等熱門影劇，傑森說自己演的喜劇角色都有類似的共同點，就是「內心創傷」，「因為內心受創，我的角色會做出一些荒謬的舉動，但我會不由自主心想，會有人可以幫他們度過心理狀態的難關嗎？就有了這部劇」。

傑森自認隨時隨地都在搞笑，這樣的樂觀態度必須歸功於原生家庭，「我的家庭非常有趣，爸媽都有一些很奇怪、滑稽的想法，這也讓我的成長過程無比快樂」，所以他希望能將過往經歷代入這部戲劇，「我試圖讓角色接近真實生活，就能讓觀眾自然而然地覺得親切、好笑，就像是發生在你我身邊的故事一樣」。

傑森席格(左)、哈里遜福特在「誠實診療室」第2季首映會牽手搞笑。(路透資料照片)
傑森席格(左)、哈里遜福特在「誠實診療室」第2季首映會牽手搞笑。(路透資料照片)

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