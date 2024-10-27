新版「超人」電影首次曝光劇照 超級狗Krypto登場

詹姆斯岡恩在社交平台分享超級狗Krypto坐在超人旁的照片。(取材自Instagram)

即將於2025年上映的最新「超人」(Superman)電影導演詹姆斯岡恩(James Gunn)日前在社群媒體 公布令漫畫迷興奮不已的消息，超人的超級寵物 Krypto將在新的超人電影中登場。

詹姆斯岡恩日前在社交平台分享一系列「超人」電影視覺影像，在其中一個影像中，超級狗Krypto坐在超人旁邊，一同望向地球，另一張照片則是詹姆斯岡恩和他的寵物狗Ozu。

詹姆斯岡恩在貼文中表示，超級狗Krypto這個角色是以他的寵物Ozu為靈感，Ozu在他開始編寫超人的劇本沒多久後被領養成為家中一分子。

「Ozu來自一個後院，和其他60隻小狗一起生活，從不認識人類，可以說是有問題的狗狗。他一來我們家就開始搞破壞，我們的鞋子、家具都遭殃，他甚至還咬我的筆記型電腦。我們花了很長一段時間，牠才願意讓我們觸碰牠。」

詹姆斯岡恩曾想過：「如果Ozu有超能力，會給生活製造多少麻煩？」而成為將Krypto一角加入劇本中的契機，詹姆斯岡恩在貼文中表示，Krypto「改變了故事，就如同Ozu改變了我的生活一樣」。

他還補充說明，貼文發布時機正逢每年10月的「收養收容所狗狗月」(Adopt A Shelter Dog)。

「超人」電影將由大衛科倫斯韋(David Corenswet)飾演超人克拉克·肯特(Clark Kent)，「漫才梅索太太」(Marvelous Mrs. Maisel)演員瑞秋布羅斯納安(Rachel Brosnahan)飾演露易絲·蓮恩(Lois Lane)，尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult)飾演大反派雷克斯.路瑟(Lex Luthor)。