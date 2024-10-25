雙不倫？「金鋼狼」傳戀上已婚女星 女方為他休掉10年夫

休傑克曼（右）與薩頓佛斯特（左）合作時兩人都是已婚身分。(取材自Instagram)

56歲的「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman），爆出與合演「音樂世界」（The Music Man）音樂劇的著名女伶薩頓佛斯特（Sutton Foster）擦出愛火，勁爆的是，雙方墜入愛河時都是已婚身分，據傳女方現在已經與結婚10年的編劇老公提離婚，兩人「雙不倫」的消息曝光後，在網路上吵得沸沸揚揚，消息來源向媒體爆料：「他們百分百在一起而且相愛，並且想共度餘生。」

休傑克曼(左)去年宣布與妻子黛博拉(右)離婚。(取材自Instagram)

休傑克曼2023年9月宣布與大他13歲的妻子黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee Furness）離異，結束27年的婚姻生活，讓網友直呼：「真的沒辦法相信愛情了」。休傑克曼宣布離婚4個月就傳出有了新的感情目標，對象是和他合作演出百老匯 歌舞劇「音樂世界」49歲的薩頓佛斯特。然而，不僅薩頓是名有夫之婦，休傑克曼也被懷疑是不是在已婚時就與女方搭上。

休傑克曼傳出與合作音樂劇《The Music Man》女星莎頓佛斯特相戀，2人互動看來很有火花。(取材自Instagram)

根據「Globe」雜誌報導，休傑克曼和薩頓佛斯特之間的戀情在百老匯已經是公開的祕密，兩人一起主演「音樂世界」一年多，理所當然的愈來愈熟，加上各自都對音樂劇表演有熱情，就有了共同的話題。而休傑克曼從澳洲 到好萊塢 發展，先在電影圈建立知名度，相較於在劇場界的地位比影視界崇高的薩頓佛斯特，有如天王巨星，可是他在薩頓佛斯特面前並不端架子，常常讓她覺得自己才是這齣戲的主角，更堅持兩人的名字一起掛在劇名之上，給她很大的禮遇，她當然對他好感大增。

休傑克曼（左）與莎頓合作時，兩人都是已婚。(取材自Instagram)

如今，根據外媒Page Si報導，休傑克曼與小他7歲的薩頓佛斯特私底下如膠似漆、打得火熱「他們就如同一般情侶，但他們很低調。他們會避免被公眾目擊」。女方傳出22日已向法院訴請和第二任丈夫離婚，爆料人士向媒體透露：「休傑克曼與薩頓百分百在一起而且相愛，並且想共度餘生」