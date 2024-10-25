電視版「泰山」86歲辭世 參加過奧運、寫過2本小說

曾飾演經典電視劇「人猿泰山」主角的伊利日前因病逝世，享壽86歲。（美聯社）

全國廣播公司（NBC）1960年代的經典電視劇「人猿泰山」（Tarzan），飾演主角「泰山」的伊利（Ron Ely）已於9月29日在加州家中病逝，終年86歲。

「人猿泰山」有不少電影及電視版本，最早電影版在1930年代及1940年代，由奧運游泳冠軍魏斯穆勒（Johnny Weissmuller）擔綱泰山而大紅大紫，也是為最多人認識。

儘管電視版伊利（Ron Ely）的泰山知名度不如魏斯穆勒，但同樣作為奧運游泳運動員的他，進一步讓這個赤裸上身、肌肉發達、身材健碩角色形象，為世人所認識。 伊利在電視劇「人猿泰山」中飾演主角。（取材自IMDb）

他的女兒克爾斯滕（Kirsten Casale Ely）23日向美聯社證實，父親是於9月29日在加州洛斯阿拉莫斯（Los Alamos）家中去世。

她在Instagram發文，形容父親是演員、作家、教練、導師、家庭男人及領袖，所到之處都有強大的正面影響力，又說他身上有一種真正神奇的東西。

伊利1938年出生，1959年加入電視圈，1973年兼做寫作，至2001年退出影視圈，一生經歷兩次婚姻。2019年發生家庭倫常慘劇，62歲妻子瓦萊麗（Valerie Lundeen Ely）在家中遭30歲兒子卡梅倫（Cameron Ely ）刺死，兒子隨後也被槍殺。

在1980年代初，伊利是美國小姐選美比賽的主持人，瓦萊麗當時以佛羅里達小姐參賽而邂逅，兩人於1984年結婚，也是艾利的第二次婚姻。他最早於1959年與高中時的戀人結婚，但兩年後離婚。

艾利飾演的泰山並不是原著中的人猿，滿嘴單音節咕噥聲說話，相反是一個受過高深教育的單身漢，因為厭倦了文明，回到了他長大的非洲叢林。

除了泰山，艾利也拍攝過電影及電視劇，但大多扮演小角色。他還寫了兩本懸疑小說，分別是 1994 年的「夜影」（Night Shadows）及1995 年的「東海灘」（East Beach）。