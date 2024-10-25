「宅男行不行」宇宙再擴張 喬治、曼蒂爆笑新婚生活開麥拉

蒙大拿喬丹(左)、愛蜜莉歐斯蒙(右)回歸演出喬治和曼蒂。（美聯社）

哥倫比亞廣播公司(CBS)經典情境喜劇「宅男行不行」(The Big Bang Theory)宇宙再擴張！以人氣主角謝爾頓(Sheldon)童年生活為背景的衍生劇「少年謝爾頓」(Young Sheldon)再推出外傳，新劇「喬治和曼蒂的第一次婚姻」(Georgie & Mandy's First Marriage)以謝爾頓的哥哥喬治為主軸，講述他和曼蒂的婚姻生活，首集於日前播出。

「喬治和曼蒂的第一次婚姻」同樣由「宅男行不行」主要創作人查克洛里(Chuck Lorre)操刀，並且與他的長期夥伴史蒂文莫拉羅(Steven Molaro)、史帝夫霍蘭(Steve Holland)合作；「少年謝爾頓」原班人馬蒙大拿喬丹(Montana Jordan)、愛蜜莉歐斯蒙(Emily Osment)回歸演出喬治和曼蒂。

最新劇集講述喬治和曼蒂成為新手爸媽，在撫養剛出生女兒的同時，如何適應新婚生活。

與「少年謝爾頓」不同的是，喬治和曼蒂的新劇以傳統的多鏡頭模式拍攝，這也是影迷喜愛「宅男行不行」的其中一個重要元素。

多鏡頭模式情境喜劇可以追溯到「I Love Lucy」、「The Mary Tyler Moore Show」等經典作品，而做為現今極為成功的高人氣情境喜劇，「宅男行不行」更創下史上最長壽多鏡頭拍攝情境喜劇的紀錄。

「喬治和曼蒂的第一次婚姻」將延續這一做法，採用現場觀眾和傳統情境喜劇風格，史帝夫霍蘭表示，目標是讓新劇與前作區分開來，避免變成「少年謝爾頓2.0」，他說：「我們一直都很喜歡多鏡頭模式，看到這群演員和他們一同擦出的火花，像劇場表演般讓他們在觀眾面前表演的想法似乎很棒。」

查克洛里是多部知名情境喜劇的幕後推手，除了「宅男行不行」系列，他製作過的人氣作品包括「好漢兩個半」(Two and a Half Men)、「極品老媽」(Mom)等。

查克洛里接受美聯社採訪，表示成功的秘訣比想像中還簡單：「這一切要歸功於優秀的演員和優秀的劇本，如果缺失任何一樣，就無法成功。」