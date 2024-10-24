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阿里50歲了仍無望演出 新版「刀鋒戰士」移除明年檔期

記者陳建嘉／綜合報導
馬赫夏拉阿里雖是「刀鋒戰士」，電影正式移出明年檔期。(取材自「艾莉塔：戰鬥天使」劇照)
馬赫夏拉阿里雖是「刀鋒戰士」，電影正式移出明年檔期。(取材自「艾莉塔：戰鬥天使」劇照)

自從回歸漫威版權之後，「刀鋒戰士」(Blade)於2019年拍板定案由「幸福綠皮書」(Green Book)、「月光下的藍色男孩」(Moonlight)兩度獲得奧斯卡男配的馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)接任，然則迄今已有兩位導演求去、換過五位編劇，但是新版「刀鋒戰士」檔期仍定在明年11月7日，近日迪士尼宣布正式移出檔期，改由「終極戰士：荒地」(Predator：Badland)上映。

漫威總裁凱文費吉(Kevin Feige)曾多次表示自己是「刀鋒戰士」的大粉絲，「在有完美的劇本之前，這部電影不會輕易開拍」，當年衛斯理史奈普(Wesley Snipes)「刀鋒戰士」三部曲是首部R級超級英雄系列電影，以平均4000萬至5000萬美元的成本，總共締造4.1億的票房總和，自然對新版電影格外看重，將在片中飾演反派的米亞高斯(Mia Goth)，也在宣傳新片時強調漫威非常重視新版「刀鋒戰士」，「他們是真的想拍一部很棒的電影，我從他們身上感覺得到」。

然則馬赫夏拉阿里早從2019年接任，更於2021年「永恆族」(Eternals)片尾客串獻聲登場，沒想到至今仍無緣正式開拍，而他也已在今年滿50歲，一度外傳他心灰意冷，但目前也沒有進一步辦法，依舊只能等待漫威正式開拍，而在幕後團隊尚未到齊的情況下，外界原本就不看好仍在明年底上映，如今果然正式移檔。

此外，迪士尼改由「終極戰士：荒地」上檔，導演丹崔克坦伯格(Dan Trachtenberg)先前才成功推出高評價的「終極戰士：獸獵者」(Prey)振興該系列，一改「終極戰士團」(Predators)、「終極戰士：掠奪者」(The Predator)的差評，在Disney+徹底引爆大好評，收看數也非常驚人，讓迪士尼宣布丹崔克坦伯格再拍一部「終極戰士：荒地」，這次將上檔大銀幕，並取代「刀鋒戰士」檔期的空窗期。

前版「刀鋒戰士」衛斯理史奈普今年特別出演「死侍與金鋼狼」。(取材自X平台)
前版「刀鋒戰士」衛斯理史奈普今年特別出演「死侍與金鋼狼」。(取材自X平台)

漫威 迪士尼 永恆族

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